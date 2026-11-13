Георгий Мамардашвили: Мы доверяем нашему новому тренеру — завтра постараемся показать хорошую игру

«Конечно, результат важен как исходя из турнирного положения, так и с психологической точки зрения. Успех всегда облегчает прохождение того пути, который мы наметили. Победа формирует психологию победителя.

Сегодня на вопросы журналистов ответили главный тренер Рамаз Сванадзе и вратарь Георгий Мамардашвили.

Завтра национальная сборная Грузии по футболу проведет пятый матч в рамках Лиги наций. Наша команда примет сборную Венгрии на стадионе имени Михаила Месхи.

В завтрашней игре будет сделано все для того, чтобы мы добились положительного результата», — отметил главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе на пресс-конференции на стадионе имени Михаила Месхи перед матчем пятого тура Лиги наций против Венгрии.

«Мы доверяем нашему новому тренеру, у него есть наша поддержка. Завтра мы постараемся все вместе выполнить поставленные задачи и показать нашу хорошую игру», — заявил вратарь национальной сборной Грузии Георгий Мамардашвили.