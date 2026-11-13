Саба Лазишвили займет место место Нурмагомедова в состязаниях RAF

Борец Саба Лазишвили, который находился рядом с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили во время нападения на него Умана Нурмагомедова и его друзей в одной из гостиниц Абу-Даби, займет место дагестанца в состязаниях RAF и будет бороться с американцем Урайя Фейбером.

Напомним, что Усман Нурмагомедов и несколько его друзей напали на Мераба Двалишвили в холе гостиницы, где он давал интервью для RAF. После произошедшей драки полиция арестовала десять человек — шестерых нападавших, Мераба с Сабой, и еще двоих, снимавших произошедшее.

Сегодня Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили были освобождены, а напавшие на них дагестанские бойцы получили разные сроки и штрафы. Так, например, Усман Нурмагомедов отсидит в тюрьме полгода, должен будет выплатить штраф в 300 тыс. дирхамов, а затем будет депортирован.

Детально о произошедшем в одной из гостиниц Абу-Даби можно ознакомиться ТУТ.

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