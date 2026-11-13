Саба Лазишвили займет место место Нурмагомедова в состязаниях RAF
Борец Саба Лазишвили, который находился рядом с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили во время нападения на него Умана Нурмагомедова и его друзей в одной из гостиниц Абу-Даби, займет место дагестанца в состязаниях RAF и будет бороться с американцем Урайя Фейбером.
Следовательно, 14 ноября состоятся схватки между:
Мераб Двалишвили — Марлон Мораес
Саба Лазишвили — Урайя Фейбер
Напомним, что Усман Нурмагомедов и несколько его друзей напали на Мераба Двалишвили в холе гостиницы, где он давал интервью для RAF. После произошедшей драки полиция арестовала десять человек — шестерых нападавших, Мераба с Сабой, и еще двоих, снимавших произошедшее.
Сегодня Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили были освобождены, а напавшие на них дагестанские бойцы получили разные сроки и штрафы. Так, например, Усман Нурмагомедов отсидит в тюрьме полгода, должен будет выплатить штраф в 300 тыс. дирхамов, а затем будет депортирован.
Детально о произошедшем в одной из гостиниц Абу-Даби можно ознакомиться ТУТ.
.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Георгий Мамардашвили: Мы доверяем нашему новому тренеру — завтра постараемся показать хорошую игру
Завтра национальная сборная Грузии по футболу проведет пятый матч в рамках Лиги наций. Наша команда примет сборную Венгрии на стадионе имени Михаила…
Основатель организации «Мой город убивает» раскритиковал инициативу Каладзе по борьбе с пробками
Введение системы движения автомобилей по чётным и нечётным номерам или платного въезда в отдельные районы Тбилиси не решит проблему пробок, если…
Шио III: Лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному
Мы думаем о будущем нашей нации, лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному; мы обязаны следовать по этому пути, чтобы в будущем…
Илия Топурия рассказал о травмах после боя с Гейджи и планах на возвращение
Интервью с грузинским бойцом UFC Илией Топурия выйдет на YouTube-канале La Gazzetta Georgia 16 ноября. Боец рассказал о поединке с Джастином Гейджи,…
Мераб Двалишвили освобожден и вернулся в RAF
После инцидента, произошедшего в Абу-Даби, организация RAF опубликовала официальное заявление, касающееся Мераба Двалишвили. Исполнительный директор…
Утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в университеты без сдачи национальных/магистерских экзаменов
Приказом министра образования утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в высшие учебные заведения без сдачи Единых национальных / Общих…