Двалишвили и Лазишвили сегодня выйдут на свободу в обмен на уплату штрафа в размере $13 615

Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили сегодня покинут тюрьму в Абу-Даби. Об этом в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram, заявил брат Лазишвили — Звиад Лазишвили.

11 ноября в Абу-Даби между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым произошло физическое столкновение, в результате чего местная полиция доставила в изолятор временного содержания Двалишвили, его друга Сабу Лазишвили, Усмана Нурмагомедова, а также других участников конфликта.

Сегодня суд Абу-Даби в связи с произошедшим инцидентом приговорил дагестанского бойца MMA Усмана Нурмагомедова и двух членов его команды к 6 месяцам лишения свободы и оштрафовал членов команды Усмана на 300 000 дирхамов (около 81 688 долларов). После отбытия срока заключения они будут депортированы.