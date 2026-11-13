Пятница, 13 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Двалишвили и Лазишвили сегодня выйдут на свободу в обмен на уплату штрафа в размере $13 615

Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили сегодня покинут тюрьму в Абу-Даби. Об этом в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram, заявил брат Лазишвили — Звиад Лазишвили.

11 ноября в Абу-Даби между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым произошло физическое столкновение, в результате чего местная полиция доставила в изолятор временного содержания Двалишвили, его друга Сабу Лазишвили, Усмана Нурмагомедова, а также других участников конфликта.

Сегодня суд Абу-Даби в связи с произошедшим инцидентом приговорил дагестанского бойца MMA Усмана Нурмагомедова и двух членов его команды к 6 месяцам лишения свободы и оштрафовал членов команды Усмана на 300 000 дирхамов (около 81 688 долларов). После отбытия срока заключения они будут депортированы.

Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили оштрафованы только на 50 000 дирхамов (13 615 долларов). Указанную сумму выплатит организация RAF.

Брат Сабы Лазишвили в видеообращении в Instagram отметил, что в урегулирование дела об инциденте вовлечено множество людей:

«Здравствуйте, друзья. Мне звонит и пишет очень много людей по поводу дела Сабы и Мераба. Хочу вам сказать, что наше посольство, представители RAF, наша страна — в это дело вовлечено очень много людей. Очень многие обеспокоены и стараются своевременно все уладить. На данном этапе судебный процесс завершен, и, насколько нам известно, наши ребята в 5 часов уже будут на свободе. Точный вердикт мы узнаем примерно в 12 часов, но, насколько мы знаем, все закончится хорошо, и с Божьей помощью никаких серьезных последствий эта ситуация не повлечет. Огромное спасибо всем за поддержку», — заявил Звиад Лазишвили.

Напомним, что Мераб Двалишвили прибыл в Абу-Даби для участия в борцовском турнире RAF, где его соперником станет Марлон Мораес, с которым он несколько лет назад встречался и в смешанных единоборствах — 25 сентября 2021 года Двалишвили одержал над ним победу техническим нокаутом.

Ещё в разделе «Общество» Все →