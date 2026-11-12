Спецназовцу, напавшему на журналиста Гурама Рогава, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Тбилисский городской суд приговорил бойца спецназа Гурама (Гогу) Киркитадзе по делу о нападении на журналиста Гурама Рогава к 5 годам лишения свободы и ограничению права на профессиональную деятельность сроком на 3 года.
Как заявляет признанный потерпевшим журналист, о вынесенном приговоре ему по телефону сообщил новый прокурор по делу Лаша Гамкрелидзе. По словам Рогава, судья огласил решение таким образом, что его даже не допросили в суде в статусе потерпевшего — по пояснению прокуратуры, вина была признана бесспорной, и его допрос не сочли целесообразным.
Гурам Рогава выражает недоверие материалам дела и расценивает закрытие процесса как попытку скрыть правду. По утверждению журналиста:
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доказательства в действительности представляют собой «пустые листы», а реальный нападавший по-прежнему находится на свободе и пользуется неприкосновенностью;
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с формально задержанным спецназовцем была оформлена сделка — в обмен на ложное признание он получил финансовую выгоду и обещание досрочного освобождения.
Для справки: за несколько недель до оглашения приговора бывший прокурор по делу Георгий Надирадзе покинул должность и перешел в частный сектор, после чего его заменил Лаша Гамкрелидзе.
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