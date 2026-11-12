Хвича Кварацхелия: Мераб, Саба, спасибо! Вы еще раз показали миру, что значит быть грузином

Капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия прокомментировал нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби.

«Мераб, Саба! Спасибо, и мы рядом с вами! Вы еще раз показали миру, что значит быть грузином, мужчиной и человеком. В отличие от тех, кто трусливо, подкравшись со спины и в неравных условиях, попытался вас одолеть.

Мужчины так не поступают, и, конечно же, у них это не вышло, и с грузинами никогда не выйдет», — пишет Хвича Кварацхелия.

Для справки: грузинский боец Мераб Двалишвили опубликовал видео в социальной сети и заявил, что во время записи интервью для RAF в Абу-Даби дагестанский боец Усман Нурмагомедов и его друзья неожиданно на них напали.