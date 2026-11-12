Давид Пеикришвили рассказал о пытках в тюрьме

По словам Пеикришвили, Автандила Биланишвили (он же «Кацро»), Вато Кипиани и Шоту Кипиани впустили к нему в камеру, чтобы разблокировать телефоны. Как утверждает обвиняемый, после входа в камеру они позвонили Гичо Маргвелашвили, который через камеру показал Давиду Пеикришвили его личный телефон и потребовал пароль от этого телефона.

Мотивацией моих пыток был мой телефон. Ответственность прокурора, что телефон должен был быть опечатан, — заявил заключенный Давид Пеикришвили на судебном процессе.

«Гичо показывал телефоны. К тому моменту меня уже избили и пытали. Я говорил, что если бы полиция захотела, она бы их вскрыла. Мне ответили: «Нет, мы хотим, мы должны доказать, что ты прав», будто были на моей стороне.

С момента их прибытия [Автандила Биланишвили, он же «Кацро», Вато Кипиани, Шоты Кипиани] их сразу завели ко мне. Они даже карантин не проходили.

Прослеживается ответственность прокурора. Когда меня пытали, в это были включены тюремные и пенитенциарные руководители.

Их завели в пятницу, чтобы до понедельника я не смог никому подать весть.

После этого меня перевели в «Вивамед», а затем вернули обратно. Когда меня выводили, Гоциридзе и Шота Кипиани вместе с сотрудниками тюрьмы сопровождали меня, чтобы я никому что-то не сказал. Я был изолирован. Единственным шансом было продержаться до понедельника, чтобы пришел адвокат.

А до этого тот адвокат, с которым я дружил 11 лет и крестил ребенка, пришел, мол, я больше не могу быть адвокатом.

Доверие к этому прокурору нулевое», — заявил Давид Пеикришвили.

Что касается ходатайства об отводе прокурора, судья его не удовлетворил.