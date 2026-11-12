Давид Пеикришвили рассказал о пытках в тюрьме
Мотивацией моих пыток был мой телефон. Ответственность прокурора, что телефон должен был быть опечатан, — заявил заключенный Давид Пеикришвили на судебном процессе.
Данное заявление Пеикришвили сделал, когда его адвокат заявил ходатайство об отводе прокурора.
По словам Пеикришвили, Автандила Биланишвили (он же «Кацро»), Вато Кипиани и Шоту Кипиани впустили к нему в камеру, чтобы разблокировать телефоны. Как утверждает обвиняемый, после входа в камеру они позвонили Гичо Маргвелашвили, который через камеру показал Давиду Пеикришвили его личный телефон и потребовал пароль от этого телефона.
«Гичо показывал телефоны. К тому моменту меня уже избили и пытали. Я говорил, что если бы полиция захотела, она бы их вскрыла. Мне ответили: «Нет, мы хотим, мы должны доказать, что ты прав», будто были на моей стороне.
С момента их прибытия [Автандила Биланишвили, он же «Кацро», Вато Кипиани, Шоты Кипиани] их сразу завели ко мне. Они даже карантин не проходили.
Прослеживается ответственность прокурора. Когда меня пытали, в это были включены тюремные и пенитенциарные руководители.
Их завели в пятницу, чтобы до понедельника я не смог никому подать весть.
После этого меня перевели в «Вивамед», а затем вернули обратно. Когда меня выводили, Гоциридзе и Шота Кипиани вместе с сотрудниками тюрьмы сопровождали меня, чтобы я никому что-то не сказал. Я был изолирован. Единственным шансом было продержаться до понедельника, чтобы пришел адвокат.
А до этого тот адвокат, с которым я дружил 11 лет и крестил ребенка, пришел, мол, я больше не могу быть адвокатом.
Доверие к этому прокурору нулевое», — заявил Давид Пеикришвили.
Что касается ходатайства об отводе прокурора, судья его не удовлетворил.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Национальное бюро исполнения об произошедшем вчера убийстве супругов-пенсионеров
Национальное бюро исполнения распространяет заявление в связи с мотивом убийства супругов в Тбилиси. По информации ведомства, Национальное бюро…
Бера Иванишвили: Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили показали всем, что значит истинный грузинский дух
Бера Иванишвили отреагировал в социальной сети на нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби и опубликовал в Instagram совместную с ним фотографию.…
Хвича Кварацхелия: Мераб, Саба, спасибо! Вы еще раз показали миру, что значит быть грузином
Капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия прокомментировал нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби. «Мераб, Саба! Спасибо, и мы рядом с…
Певицу Сопо Батилашвили оштрафовали на 3 тыс. лари за протестную песню о «Грузинской мечте»
Тбилисский городской суд признал певицу Софо Батилашвили виновной в мелком хулиганстве и оштрафовал на 3 тысячи лари (около $1,1 тыс.) за публикацию…
Андриа Джагмаидзе: Некоторые высказывания в адрес владыки Иова выходят за рамки христианской морали и лексики
После проповеди владыки Иова мы увидели некоторые высказывания в его адрес, которые выходят за рамки христианской морали и лексики. Более того,…
Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе
Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе. По данным Агентства по развитию государственных сервисов, в стране зарегистрирован 30 311…