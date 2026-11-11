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Грузия Online
Общество

Нурмагомедов и его свора арестованы в Абу-Даби — СМИ

В Абу-Даби арестованы лица, причастные к нападению на Мераба Двалишвили, включая Усмана Нурмагомедова. J,Об этом сообщил канал «Мтавари» отмечая, что  несколько спортивных изданий сообщают об этом в социальных сетях.

Согласно сообщениям, Нурмагомедову и его сообщникам грозит до 2 лет лишения свободы за групповое нападение.

 Сегодня в Абу-Даби Усман Нурмагомедов вместе с несколькими друзьями напал на Мераба Двалишвили и 21-летнего грузинского борца Сабу Лазишвили, подкравшись сзади.

Сам Двалишвили рассказал следующее:

«Я давал интервью RAF в холле гостиницы, когда Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались сзади ко мне и моему молодому другу и напали на нас. Сотрудники охраны удерживали меня, а они, как настоящие неудачники, били нас ногами, когда мы уже лежали на полу».

Ниже предлагаем видеоматериал о нападении на Двалишвили, а с последующими комментариями можно ознакомиться тут.

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