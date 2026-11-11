Нурмагомедов и его свора арестованы в Абу-Даби — СМИ

В Абу-Даби арестованы лица, причастные к нападению на Мераба Двалишвили, включая Усмана Нурмагомедова. J,Об этом сообщил канал «Мтавари» отмечая, что несколько спортивных изданий сообщают об этом в социальных сетях.

Согласно сообщениям, Нурмагомедову и его сообщникам грозит до 2 лет лишения свободы за групповое нападение.

Сегодня в Абу-Даби Усман Нурмагомедов вместе с несколькими друзьями напал на Мераба Двалишвили и 21-летнего грузинского борца Сабу Лазишвили, подкравшись сзади.