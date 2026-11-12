Часть учеников не сможет вовремя получить школьную форму
Часть учеников получит школьную форму с опозданием. С целью переноса сроков ООО «Образовательные ресурсы» (საგანმანათლებლო რესურსები) запрашивает внесение изменений в договор упрощенной закупки, заключенный с компанией-поставщиком «Глори Текстиль Индастри» (Glory Textile Industry), добавление размеров XL и продление контракта на 3 месяца.
Согласно документации, опубликованной на веб-сайте государственных закупок, по контракту, заключенному 19 июня 2026 года, поставка формы должна была завершиться 30 ноября. Запрашиваемыми изменениями срок поставки продлевается до 31 января 2027 года включительно, а сроком действия договора определяется 31 марта 2027 года.
«Между ООО «Образовательные ресурсы» и ООО «Глори Текстиль Индастри» 19 июня 2026 года был оформлен договор на закупку 1 801 000 единиц школьной формы общей стоимостью 45 658 840 лари с учетом НДС. Поставка предмета закупки была определена в три этапа: I этап — 301 000 единиц — до 25 августа 2026 года; II этап — 600 000 единиц — до 15 октября 2026 года; III этап — 900 000 единиц — до 30 ноября 2026 года.
На этапе исполнения договора возникла необходимость в закупке дополнительно 55 000 единиц школьной формы, из которых поставка 15 000 единиц (распределенных по размерам M, L, XL) будет осуществлена в срок, предусмотренный договором — до 30 ноября 2026 года, а для поставки 40 000 единиц школьной формы размера XL (пиджак для девочек — 18 000 штук, пиджак для мальчиков — 17 000 штук, юбка до колена — 5 000 штук) ООО «Глори Текстиль Индастри» требуется период до 31 января 2027 года включительно.
Таким образом, в результате изменений, с учетом срока, необходимого для поставки 40 000 единиц школьной формы размера XL (пиджак для девочек — 18 000 штук, пиджак для мальчиков — 17 000 штук, юбка до колена — 5 000 штук), к договору добавится 4-й этап поставки школьной формы, срок поставки которого определяется до 31 января 2027 года включительно, а срок действия договора продлевается до 31 марта 2027 года включительно», — отмечается в разъяснении «Образовательных ресурсов».
Напомним, в 2026–2027 учебном году ношение школьной формы стало обязательным для учащихся начальной ступени государственных школ. ООО «Образовательные ресурсы» закупает ее у компании «Глори Текстиль Индастри».
Примечательно, что «Глори Текстиль Индастри» является китайской швейной компанией. Она была зарегистрирована в бизнес-реестре Грузии 10 марта 2026 года. Директором компании является гражданин Китая Лю Сяолинь, ему же принадлежит 100%-ная доля компании.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Нурмагомедов и его свора арестованы в Абу-Даби — СМИ
В Абу-Даби арестованы лица, причастные к нападению на Мераба Двалишвили, включая Усмана Нурмагомедова. J,Об этом сообщил канал «Мтавари» отмечая, что…
Двалишвили: В Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались к нам сзади и напали на нас
По заявлению Мераба Двалишвили, на него напали в холле гостиницы в Абу-Даби. В частности, как говорит Двалишвили в видео, опубликованном в Instagram,…
Спортсменки из Батуми завоевали золото и серебро на чемпионате мира по параармрестлингу в Индии
Студентка и выпускница государственного университета Батуми имени Шота Руставели добились впечатляющих результатов на чемпионате мира по…
В Тбилиси бесплатным скринингом рака легких воспользовались более 10 000 граждан Каладзе
Спустя шесть месяцев после запуска программы скрининга рака легких Мэрией Тбилиси обследования были профинансированы для 10 088 граждан. По…
Еще с четырьмя осужденными по делу 4 октября заключено процессуальное соглашение
Осуждённые по делу о событиях 4 октября Давид Стуруа, Давид Жгенти, Константин Кокая и Кахабер Мжаванадзе заключили процессуальное соглашение.…
Митрополит Иов: сегодня грузинская власть безбожна
Нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности» и стране необходимо в будущем выбрать новое руководство, заявил митрополит…