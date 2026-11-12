Часть учеников не сможет вовремя получить школьную форму

Часть учеников получит школьную форму с опозданием. С целью переноса сроков ООО «Образовательные ресурсы» (საგანმანათლებლო რესურსები) запрашивает внесение изменений в договор упрощенной закупки, заключенный с компанией-поставщиком «Глори Текстиль Индастри» (Glory Textile Industry), добавление размеров XL и продление контракта на 3 месяца.

Согласно документации, опубликованной на веб-сайте государственных закупок, по контракту, заключенному 19 июня 2026 года, поставка формы должна была завершиться 30 ноября. Запрашиваемыми изменениями срок поставки продлевается до 31 января 2027 года включительно, а сроком действия договора определяется 31 марта 2027 года.

«Между ООО «Образовательные ресурсы» и ООО «Глори Текстиль Индастри» 19 июня 2026 года был оформлен договор на закупку 1 801 000 единиц школьной формы общей стоимостью 45 658 840 лари с учетом НДС. Поставка предмета закупки была определена в три этапа: I этап — 301 000 единиц — до 25 августа 2026 года; II этап — 600 000 единиц — до 15 октября 2026 года; III этап — 900 000 единиц — до 30 ноября 2026 года.