Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Часть учеников не сможет вовремя получить школьную форму

Часть учеников получит школьную форму с опозданием. С целью переноса сроков ООО «Образовательные ресурсы» (საგანმანათლებლო რესურსები) запрашивает внесение изменений в договор упрощенной закупки, заключенный с компанией-поставщиком «Глори Текстиль Индастри» (Glory Textile Industry), добавление размеров XL и продление контракта на 3 месяца.

Согласно документации, опубликованной на веб-сайте государственных закупок, по контракту, заключенному 19 июня 2026 года, поставка формы должна была завершиться 30 ноября. Запрашиваемыми изменениями срок поставки продлевается до 31 января 2027 года включительно, а сроком действия договора определяется 31 марта 2027 года.

«Между ООО «Образовательные ресурсы» и ООО «Глори Текстиль Индастри» 19 июня 2026 года был оформлен договор на закупку 1 801 000 единиц школьной формы общей стоимостью 45 658 840 лари с учетом НДС. Поставка предмета закупки была определена в три этапа: I этап — 301 000 единиц — до 25 августа 2026 года; II этап — 600 000 единиц — до 15 октября 2026 года; III этап — 900 000 единиц — до 30 ноября 2026 года.

На этапе исполнения договора возникла необходимость в закупке дополнительно 55 000 единиц школьной формы, из которых поставка 15 000 единиц (распределенных по размерам M, L, XL) будет осуществлена в срок, предусмотренный договором — до 30 ноября 2026 года, а для поставки 40 000 единиц школьной формы размера XL (пиджак для девочек — 18 000 штук, пиджак для мальчиков — 17 000 штук, юбка до колена — 5 000 штук) ООО «Глори Текстиль Индастри» требуется период до 31 января 2027 года включительно.

Таким образом, в результате изменений, с учетом срока, необходимого для поставки 40 000 единиц школьной формы размера XL (пиджак для девочек — 18 000 штук, пиджак для мальчиков — 17 000 штук, юбка до колена — 5 000 штук), к договору добавится 4-й этап поставки школьной формы, срок поставки которого определяется до 31 января 2027 года включительно, а срок действия договора продлевается до 31 марта 2027 года включительно», — отмечается в разъяснении «Образовательных ресурсов».

Напомним, в 2026–2027 учебном году ношение школьной формы стало обязательным для учащихся начальной ступени государственных школ. ООО «Образовательные ресурсы» закупает ее у компании «Глори Текстиль Индастри».

Примечательно, что «Глори Текстиль Индастри» является китайской швейной компанией. Она была зарегистрирована в бизнес-реестре Грузии 10 марта 2026 года. Директором компании является гражданин Китая Лю Сяолинь, ему же принадлежит 100%-ная доля компании.

Ещё в разделе «Общество» Все →