Андриа Джагмаидзе: Некоторые высказывания в адрес владыки Иова выходят за рамки христианской морали и лексики
После проповеди владыки Иова мы увидели некоторые высказывания в его адрес, которые выходят за рамки христианской морали и лексики. Более того, упоминание иерарха с использованием подобной лексики в целом свидетельствует о неуважении к Церкви, — так руководитель службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андриа Джагмаидзе отреагировал на оскорбительные комментарии в адрес владыки Иова из-за прозвучавшей с его стороны критики в адрес властей.
Как поясняет протоиерей Андриа Джагмаидзе, «обращение к человеку оскорбительными словами вообще неприемлемо для христианина, кем бы ни был адресат».
«Выражение мнения, даже критика, может быть корректным и аргументированным, без оскорблений», — заявил протоиерей.
Напомним, митрополит Мровел-Урбниси Иов (Акиашвили) во время проповеди заявил, что нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности». В своей проповеди священнослужитель говорит, что «необходимо бить тревогу», так как так продолжаться не может. По его словам, как принято в мире, что правительства меняются, в Грузии в будущем также следует выбрать лучшее, поскольку сегодня в стране не ощущаются национальные интересы. Вместе с тем, по словам митрополита Иова, власть неверующая. Из-за данной позиции владыка Иов стал объектом оскорблений и нападок со стороны отдельных лиц.
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