Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе. По данным Агентства по развитию государственных сервисов, в стране зарегистрирован 30 311 гражданин с этой фамилией.

Согласно тем же данным, второе место в рейтинге самых распространенных фамилий занимает Капанадзе, третье — Гелашвили. В пятерку лидеров также входят Маисурадзе и Мамедов.

Ниже представлен список 20 самых распространенных фамилий в Грузии (по данным «Бизнеспрессньюс»):