Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе

Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе. По данным Агентства по развитию государственных сервисов, в стране зарегистрирован 30 311 гражданин с этой фамилией.

Согласно тем же данным, второе место в рейтинге самых распространенных фамилий занимает Капанадзе, третье — Гелашвили. В пятерку лидеров также входят Маисурадзе и Мамедов.

Ниже представлен список 20 самых распространенных фамилий в Грузии (по данным «Бизнеспрессньюс»):

  1. Беридзе — 30 311

  2. Капанадзе — 19 258

  3. Гелашвили — 18 333

  4. Маисурадзе — 15 942

  5. Мамедов — 15 455

  6. Гиоргадзе — 14 222

  7. Мамедова — 13 861

  8. Болквадзе — 13 269

  9. Ломидзе — 13 114

  10. Циклаури — 12 872

  11. Нозадзе — 11 383

  12. Кварацхелия — 11 228

  13. Микеладзе — 11 156

  14. Абуладзе — 11 117

  15. Хуцишвили — 11 109

  16. Шенгелия — 10 435

  17. Абашидзе — 10 109

  18. Алиев — 10 016

  19. Диасамидзе — 9 955

  20. Табатадзе — 9 878

Ещё в разделе «Общество» Все →