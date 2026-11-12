Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе
Самой распространенной фамилией в Грузии является Беридзе. По данным Агентства по развитию государственных сервисов, в стране зарегистрирован 30 311 гражданин с этой фамилией.
Согласно тем же данным, второе место в рейтинге самых распространенных фамилий занимает Капанадзе, третье — Гелашвили. В пятерку лидеров также входят Маисурадзе и Мамедов.
Ниже представлен список 20 самых распространенных фамилий в Грузии (по данным «Бизнеспрессньюс»):
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Беридзе — 30 311
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Капанадзе — 19 258
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Гелашвили — 18 333
-
Маисурадзе — 15 942
-
Мамедов — 15 455
-
Гиоргадзе — 14 222
-
Мамедова — 13 861
-
Болквадзе — 13 269
-
Ломидзе — 13 114
-
Циклаури — 12 872
-
Нозадзе — 11 383
-
Кварацхелия — 11 228
-
Микеладзе — 11 156
-
Абуладзе — 11 117
-
Хуцишвили — 11 109
-
Шенгелия — 10 435
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Абашидзе — 10 109
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Алиев — 10 016
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Диасамидзе — 9 955
-
Табатадзе — 9 878
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