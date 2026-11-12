Певицу Сопо Батилашвили оштрафовали на 3 тыс. лари за протестную песню о «Грузинской мечте»
Тбилисский городской суд признал певицу Софо Батилашвили виновной в мелком хулиганстве и оштрафовал на 3 тысячи лари (около $1,1 тыс.) за публикацию в Facebook собственной версии протестной песни «Оле, ола», содержащей нецензурные оскорбления в адрес правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Песня была опубликована 8 октября. Протокол об административном правонарушении в связи с этим постом 21 октября составила сотрудница управления по борьбе с языком ненависти МВД Грузии Тамар Резесидзе. Дело рассматривал судья Коба Чагунава.
Производство против певицы начали по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Она предусматривает штраф от 500 до 3 тысяч лари либо административный арест на срок до 20 суток.
Защита Батилашвили считает привлечение певицы к ответственности противоречащим конституции Грузии, которая гарантирует не только свободу выражения мнения, но и свободу творчества.
Представители МВД, в свою очередь, утверждали, что песня с нецензурной лексикой оскорбляет как широкую общественность, так и сторонников «Грузинской мечты». В качестве доказательств ведомство представило суду обращения граждан, в которых, по его утверждению, сообщалось о конфликтах, возникших из-за этой песни.
«Оле, ола» — песня с использованием нецензурной протестной кричалки, посвященной «Грузинской мечте». Она сопровождала сотни видео с антиправительственных акций в конце 2024 года и буквально захватила грузинский сегмент TikTok. Тогдашние протесты последовали за заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти не будут ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.
Автор наиболее известной версии протестного гимна — электронный музыкант Kordz (Александр Кордзая) — неоднократно становился объектом критики со стороны представителей власти. В июле 2026 года неизвестные напали на него в Тбилиси.
В сентябре 2026 года Датский институт культур даже отменил фестиваль, хедлайнером которого был Kordz, объяснив решение вопросами безопасности.
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