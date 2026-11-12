Певицу Сопо Батилашвили оштрафовали на 3 тыс. лари за протестную песню о «Грузинской мечте»

Тбилисский городской суд признал певицу Софо Батилашвили виновной в мелком хулиганстве и оштрафовал на 3 тысячи лари (около $1,1 тыс.) за публикацию в Facebook собственной версии протестной песни «Оле, ола», содержащей нецензурные оскорбления в адрес правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Песня была опубликована 8 октября. Протокол об административном правонарушении в связи с этим постом 21 октября составила сотрудница управления по борьбе с языком ненависти МВД Грузии Тамар Резесидзе. Дело рассматривал судья Коба Чагунава.

Производство против певицы начали по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Она предусматривает штраф от 500 до 3 тысяч лари либо административный арест на срок до 20 суток.