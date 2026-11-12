Национальное бюро исполнения об произошедшем вчера убийстве супругов-пенсионеров

Национальное бюро исполнения распространяет заявление в связи с мотивом убийства супругов в Тбилиси.

По информации ведомства, Национальное бюро исполнения выступало медиатором между убитыми и обвиняемым в убийстве в течение 4 лет с целью достижения примирения между сторонами.

Как поясняют в ведомстве, на последней встрече, состоявшейся 11 ноября, соглашение достигнуто не было, поэтому на 12 ноября был запланирован этап принудительного исполнения.