Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Национальное бюро исполнения об произошедшем вчера убийстве супругов-пенсионеров

Национальное бюро исполнения распространяет заявление в связи с мотивом убийства супругов в Тбилиси.

По информации ведомства, Национальное бюро исполнения выступало медиатором между убитыми и обвиняемым в убийстве в течение 4 лет с целью достижения примирения между сторонами.

Как поясняют в ведомстве, на последней встрече, состоявшейся 11 ноября, соглашение достигнуто не было, поэтому на 12 ноября был запланирован этап принудительного исполнения.

«На протяжении четырех лет Национальный бюро исполнения вело медиацию между сторонами для достижения соглашения. Путем переговоров процесс выселения несколько раз откладывался. Последняя встреча со сторонами состоялась вчера, 11 ноября, однако соглашение не было достигнуто, поэтому на 12 ноября был запланирован этап принудительного исполнения с целью освободить недвижимое имущество в пользу законного собственника», — отмечается в заявлении.

Для справки, вчера в Тбилиси в их собственном жилом корпусе была убита супружеская пара. По информации Министерства внутренних дел, преступлению предшествовали обстоятельства, связанные с имущественными вопросами, в частности, невыполнение обвиняемым финансовых обязательств.

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