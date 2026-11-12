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Грузия Online
Общество

Бера Иванишвили: Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили показали всем, что значит истинный грузинский дух

Бера Иванишвили отреагировал в социальной сети на нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби и опубликовал в Instagram совместную с ним фотографию.

Бера Иванишвили выразил поддержку Мерабу Двалишвили и его другу Сабе Лазишвили.

«Вы все показали, что означает настоящий грузинский дух. Раны заживут, но мир никогда не забудет трусость другой стороны.

На Кавказе у нас есть слово для людей, которые подкрадываются со спины к тем, кого превосходят численностью…», — написал Бера Иванишвили.

Грузинский боец Мераб Двалишвили опубликовал в социальной сети видео и заявил, что в Абу-Даби во время записи интервью для RAF на него неожиданно напали дагестанский боец Усман Нурмагомедов и его друзья. В результате конфликта Двалишвили и его друг получили травмы лица.

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