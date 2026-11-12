Бера Иванишвили: Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили показали всем, что значит истинный грузинский дух

Бера Иванишвили отреагировал в социальной сети на нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби и опубликовал в Instagram совместную с ним фотографию.

Бера Иванишвили выразил поддержку Мерабу Двалишвили и его другу Сабе Лазишвили.

«Вы все показали, что означает настоящий грузинский дух. Раны заживут, но мир никогда не забудет трусость другой стороны.