Четверг, 12 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Хотите чипировать животное? — Предъявите справку о судимости

«Здравствуйте, те, кто чипировал котиков, у вас действительно потребовали справку о судимости владельца?» — опубликованный в одной из групп пост с таким вопросом вызвал неоднозначную реакцию среди владельцев домашних животных. Одни пишут, что справку потребовали в муниципальной службе, другие же говорят, что при чипировании животного в частной ветеринарной клинике подобного требования не было.

Как пояснили изданию ambebi.ge в муниципальной службе, в случае чипирования животного представление справки о судимости является обязательным, и основанием для этого требования служит постановление Тбилисского сакребуло (городского собрания) №9-11 от 24 февраля 2026 года.

Согласно пункту 2 статьи 5 постановления, физическое лицо может быть зарегистрировано в единой базе данных в качестве владельца животного только в том случае, если ему исполнилось 16 лет и оно не имеет судимости за преступление, предусмотренное статьей 259 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья касается истязания животного и жестокого обращения с ним.

Несмотря на то что запись в постановлении устанавливает условие об отсутствии судимости, в ней прямо не названа справка о судимости как обязательный документ, подтверждающий данное обстоятельство. Однако, по пояснению муниципальной службы, гражданин должен представить справку именно для подтверждения этого требования.

Что предусматривают новые правила?

Постановление Тбилисского сакребуло №9-11 вступило в силу с 1 июля 2026 года и определяет правила ухода, содержания и владения домашними питомцами на территории столицы.

Согласно документу, регистрация животного в единой базе данных происходит после его идентификации. Органами, осуществляющими регистрацию животного, являются уполномоченная служба муниципалитета, ветеринарное учреждение, приют для животных и питомник.

Согласно этому же постановлению, для регистрации в качестве владельца собаки потенциально повышенного риска, помимо отсутствия судимости, обязательным является также представление справки о психическом состоянии.

Владелец животного обязан обеспечить идентификацию животного на момент его регистрации или в течение 30 календарных дней с момента регистрации.

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