Хотите чипировать животное? — Предъявите справку о судимости

«Здравствуйте, те, кто чипировал котиков, у вас действительно потребовали справку о судимости владельца?» — опубликованный в одной из групп пост с таким вопросом вызвал неоднозначную реакцию среди владельцев домашних животных. Одни пишут, что справку потребовали в муниципальной службе, другие же говорят, что при чипировании животного в частной ветеринарной клинике подобного требования не было.

Как пояснили изданию ambebi.ge в муниципальной службе, в случае чипирования животного представление справки о судимости является обязательным, и основанием для этого требования служит постановление Тбилисского сакребуло (городского собрания) №9-11 от 24 февраля 2026 года.

Согласно пункту 2 статьи 5 постановления, физическое лицо может быть зарегистрировано в единой базе данных в качестве владельца животного только в том случае, если ему исполнилось 16 лет и оно не имеет судимости за преступление, предусмотренное статьей 259 Уголовного кодекса Грузии. Данная статья касается истязания животного и жестокого обращения с ним.