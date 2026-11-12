Глава RAF: Усману Нурмагомедову запретили посещать турнир, а участие Мераба Двалишвили пока под вопросом
Сооснователь Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн прокомментировал инцидент, произошедший в Абу-Даби между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым.
14 ноября в Абу-Даби состоится очередной турнир RAF, в рамках которого Мераб Двалишвили должен встретиться с Марлоном Мораесом. Однако после произошедшего столкновения участие грузинского бойца в турнире все еще остается под вопросом.
На пресс-конференции, состоявшейся 12 ноября, Бронштейн сообщил о состоянии здоровья Двалишвили и подтвердил, что Усману Нурмагомедову запрещено посещать запланированное на субботу мероприятие на «Этихад Арене».
«В настоящее время мы работаем над урегулированием сложившейся ситуации. Мераб чувствует себя хорошо. Совместно с соответствующими ведомствами Объединенных Арабских Эмиратов мы пытаемся решить этот вопрос и надеемся, что все разрешится как можно скорее.
Что касается Усмана, очевидно, что в субботу вечером он не сможет присутствовать на нашем мероприятии.
Мы надеемся, что Мераб примет участие в турнире. Он специально прилетел сюда и является важным спортсменом для RAF. Мы очень хотим, чтобы Мераб выступил», — заявил Чад Бронштейн.
В Абу-Даби на Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили напали Усман Нурмагомедов и сопровождавшие его лица. После инцидента в дело вмешались местные правоохранительные органы.
Согласно информации, распространенной братом Сабы Лазишвили, Звиадом Лазишвили, Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили в настоящее время находятся под стражей.
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