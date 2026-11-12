23 ноября в Тбилиси откроется спортивная академия MMA Мераба Двалишвили
23 ноября в Тбилиси откроется спортивная академия MMA, основанная бойцом UFC Мерабом Двалишвили.
Академия имени спортсмена разместится в торговом центре Tbilisi Central.
О планах открыть в столице зал для занятий смешанными единоборствами Мераб Двалишвили рассказал ещё весной этого года. По его словам, академия будет работать на благотворительной основе.
«Я хочу, чтобы это был благотворительный зал. Хочу поделиться со своей страной тем добром, которое могу ей дать», — заявил спортсмен.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Глава RAF: Усману Нурмагомедову запретили посещать турнир, а участие Мераба Двалишвили пока под вопросом
Сооснователь Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн прокомментировал инцидент, произошедший в Абу-Даби между Мерабом Двалишвили и Усманом…
Хотите чипировать животное? — Предъявите справку о судимости
«Здравствуйте, те, кто чипировал котиков, у вас действительно потребовали справку о судимости владельца?» — опубликованный в одной из групп пост с…
Национальное бюро исполнения об произошедшем вчера убийстве супругов-пенсионеров
Национальное бюро исполнения распространяет заявление в связи с мотивом убийства супругов в Тбилиси. По информации ведомства, Национальное бюро…
Бера Иванишвили: Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили показали всем, что значит истинный грузинский дух
Бера Иванишвили отреагировал в социальной сети на нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби и опубликовал в Instagram совместную с ним фотографию.…
Хвича Кварацхелия: Мераб, Саба, спасибо! Вы еще раз показали миру, что значит быть грузином
Капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия прокомментировал нападение на Мераба Двалишвили в Абу-Даби. «Мераб, Саба! Спасибо, и мы рядом с…
Певицу Сопо Батилашвили оштрафовали на 3 тыс. лари за протестную песню о «Грузинской мечте»
Тбилисский городской суд признал певицу Софо Батилашвили виновной в мелком хулиганстве и оштрафовал на 3 тысячи лари (около $1,1 тыс.) за публикацию…