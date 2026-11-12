23 ноября в Тбилиси откроется спортивная академия MMA Мераба Двалишвили

23 ноября в Тбилиси откроется спортивная академия MMA, основанная бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

Академия имени спортсмена разместится в торговом центре Tbilisi Central.

О планах открыть в столице зал для занятий смешанными единоборствами Мераб Двалишвили рассказал ещё весной этого года. По его словам, академия будет работать на благотворительной основе.

«Я хочу, чтобы это был благотворительный зал. Хочу поделиться со своей страной тем добром, которое могу ей дать», — заявил спортсмен.