Пятница, 13 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Нурмагомедов и его друзья проведут в тюрьме полгода

Усман Нурмагомедов и его друзья, напавшие позавчера на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, решением суда Абу-Даби, проведут в тюрьме 6 месяцев. Им также придется выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов, сообщает Croco.ge.

Мераб Двалишвили и Саба Лазашвили в свою очередь были оштрафованы на 50 тысяч каждый. Сегодня же они будут освобождены.

11 ноября в Абу-Даби боец UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили стали участниками физического столкновения. Инцидент произошёл в холле гостиницы, когда на Мераба Двалишвили напал дагестанский боец Усман Нурмагомедов вместе с сопровождавшими его лицами. В драке, произошедшей в гостинице, участвовал и Саба Лазишвили. В связи с произошедшим начались правовые процедуры. Полиция доставила в отделение всех участников конфликта. Детально ознакомиться с произошедшим можно по ссылке:

Ситуацию накануне прокомментировал и Глава UFC Дана Уайт:

«Что за кучка чёртовых идиотов! Это абсолютно нелепо и глупо. Они все в тюрьме. В Абу-Даби с такими вещами шутить нельзя», — заявил Уайт на пресс-конференции перед UFC 334 в Нью-Йорке.

Также глава UFC отметил, что подобные инциденты плохо отражаются на репутации всех участников.

Ещё в разделе «Общество» Все →