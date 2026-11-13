Нурмагомедов и его друзья проведут в тюрьме полгода

Усман Нурмагомедов и его друзья, напавшие позавчера на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, решением суда Абу-Даби, проведут в тюрьме 6 месяцев. Им также придется выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов, сообщает Croco.ge.

Мераб Двалишвили и Саба Лазашвили в свою очередь были оштрафованы на 50 тысяч каждый. Сегодня же они будут освобождены.

11 ноября в Абу-Даби боец UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили стали участниками физического столкновения. Инцидент произошёл в холле гостиницы, когда на Мераба Двалишвили напал дагестанский боец Усман Нурмагомедов вместе с сопровождавшими его лицами. В драке, произошедшей в гостинице, участвовал и Саба Лазишвили. В связи с произошедшим начались правовые процедуры. Полиция доставила в отделение всех участников конфликта. Детально ознакомиться с произошедшим можно по ссылке: