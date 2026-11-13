Нурмагомедов и его друзья проведут в тюрьме полгода
Усман Нурмагомедов и его друзья, напавшие позавчера на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, решением суда Абу-Даби, проведут в тюрьме 6 месяцев. Им также придется выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов, сообщает Croco.ge.
Мераб Двалишвили и Саба Лазашвили в свою очередь были оштрафованы на 50 тысяч каждый. Сегодня же они будут освобождены.
11 ноября в Абу-Даби боец UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили стали участниками физического столкновения. Инцидент произошёл в холле гостиницы, когда на Мераба Двалишвили напал дагестанский боец Усман Нурмагомедов вместе с сопровождавшими его лицами. В драке, произошедшей в гостинице, участвовал и Саба Лазишвили. В связи с произошедшим начались правовые процедуры. Полиция доставила в отделение всех участников конфликта. Детально ознакомиться с произошедшим можно по ссылке:
Ситуацию накануне прокомментировал и Глава UFC Дана Уайт:
«Что за кучка чёртовых идиотов! Это абсолютно нелепо и глупо. Они все в тюрьме. В Абу-Даби с такими вещами шутить нельзя», — заявил Уайт на пресс-конференции перед UFC 334 в Нью-Йорке.
Также глава UFC отметил, что подобные инциденты плохо отражаются на репутации всех участников.
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