Менеджер Усмана Нурмагомедова назвал позором массовую драку с участием своего клиента
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, публично извинился и назвал позором массовую драку с участием своего клиента и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили в Абу-Даби
«Я очень сожалею. Произошедшее неловко и постыдно. Надеюсь, эти молодые парни извлекут хороший урок. Подобное больше никогда не должно повториться. Наши парни должны подавать хороший пример другим… Не думаю, что существуют слова, которые могли бы все это исправить.
А населению и руководству Абу-Даби я обещаю — подобное больше никогда не произойдет… То, что случилось, неприемлемо и не должно повториться никогда», — заявил Абдель-Азиз в интервью MMAjunkie.com.
Его также спросили о возможной вине Мераба Двалишвили, однако, по словам Абдель-Азиза, все это не имеет существенного значения; он просто переживает из-за того, что Нурмагомедов и его группа сделали в отношении Двалишвили.
«Думаю, обе стороны поступили неправильно. Один неверный поступок не оправдывает другой, и это должно стать хорошим уроком для всех.
Мераб находился там несколько недель назад. Все было хорошо, он даже тренировался в зале Хабиба. Людям нужно вести себя лучше. Из этой ошибки необходимо сделать выводы. Я не собираюсь никого обвинять. Это было крайне неуважительное поведение по отношению к жителям Абу-Даби и самому городу. Нам следует вести себя лучше и относиться к собственным поступкам с большей ответственностью.
Эту ситуацию можно было уладить и иначе, хотя я понимаю, что спортсмены эмоциональны. Но это не оправдание. Никаких оправданий не существует. Я не могу сказать ничего такого, что оправдало бы этот недостойный поступок».
По словам менеджера, инцидент оказывает влияние на всю команду.
«Что касается возможного контракта с UFC — посмотрим, как будут развиваться события, однако маловероятно, что этот инцидент повлияет на предложение Нурмагомедову контракта от UFC», — говорит Абдель-Азиз.
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