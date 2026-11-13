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Общество

Менеджер Усмана Нурмагомедова назвал позором массовую драку с участием своего клиента

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, публично извинился и назвал позором массовую драку с участием своего клиента и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили в Абу-Даби

«Я очень сожалею. Произошедшее неловко и постыдно. Надеюсь, эти молодые парни извлекут хороший урок. Подобное больше никогда не должно повториться. Наши парни должны подавать хороший пример другим… Не думаю, что существуют слова, которые могли бы все это исправить.

А населению и руководству Абу-Даби я обещаю — подобное больше никогда не произойдет… То, что случилось, неприемлемо и не должно повториться никогда», — заявил Абдель-Азиз в интервью MMAjunkie.com.

Его также спросили о возможной вине Мераба Двалишвили, однако, по словам Абдель-Азиза, все это не имеет существенного значения; он просто переживает из-за того, что Нурмагомедов и его группа сделали в отношении Двалишвили.

«Думаю, обе стороны поступили неправильно. Один неверный поступок не оправдывает другой, и это должно стать хорошим уроком для всех.

Мераб находился там несколько недель назад. Все было хорошо, он даже тренировался в зале Хабиба. Людям нужно вести себя лучше. Из этой ошибки необходимо сделать выводы. Я не собираюсь никого обвинять. Это было крайне неуважительное поведение по отношению к жителям Абу-Даби и самому городу. Нам следует вести себя лучше и относиться к собственным поступкам с большей ответственностью.

Эту ситуацию можно было уладить и иначе, хотя я понимаю, что спортсмены эмоциональны. Но это не оправдание. Никаких оправданий не существует. Я не могу сказать ничего такого, что оправдало бы этот недостойный поступок».

По словам менеджера, инцидент оказывает влияние на всю команду.

«Что касается возможного контракта с UFC — посмотрим, как будут развиваться события, однако маловероятно, что этот инцидент повлияет на предложение Нурмагомедову контракта от UFC», — говорит Абдель-Азиз.

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