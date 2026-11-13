Менеджер Усмана Нурмагомедова назвал позором массовую драку с участием своего клиента

А населению и руководству Абу-Даби я обещаю — подобное больше никогда не произойдет… То, что случилось, неприемлемо и не должно повториться никогда», — заявил Абдель-Азиз в интервью MMAjunkie.com.

«Я очень сожалею. Произошедшее неловко и постыдно. Надеюсь, эти молодые парни извлекут хороший урок. Подобное больше никогда не должно повториться. Наши парни должны подавать хороший пример другим… Не думаю, что существуют слова, которые могли бы все это исправить.

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, публично извинился и назвал позором массовую драку с участием своего клиента и экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили в Абу-Даби

Его также спросили о возможной вине Мераба Двалишвили, однако, по словам Абдель-Азиза, все это не имеет существенного значения; он просто переживает из-за того, что Нурмагомедов и его группа сделали в отношении Двалишвили.

«Думаю, обе стороны поступили неправильно. Один неверный поступок не оправдывает другой, и это должно стать хорошим уроком для всех.

Мераб находился там несколько недель назад. Все было хорошо, он даже тренировался в зале Хабиба. Людям нужно вести себя лучше. Из этой ошибки необходимо сделать выводы. Я не собираюсь никого обвинять. Это было крайне неуважительное поведение по отношению к жителям Абу-Даби и самому городу. Нам следует вести себя лучше и относиться к собственным поступкам с большей ответственностью.

Эту ситуацию можно было уладить и иначе, хотя я понимаю, что спортсмены эмоциональны. Но это не оправдание. Никаких оправданий не существует. Я не могу сказать ничего такого, что оправдало бы этот недостойный поступок».

По словам менеджера, инцидент оказывает влияние на всю команду.

«Что касается возможного контракта с UFC — посмотрим, как будут развиваться события, однако маловероятно, что этот инцидент повлияет на предложение Нурмагомедову контракта от UFC», — говорит Абдель-Азиз.