Шио III: Лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному

Мы думаем о будущем нашей нации, лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному; мы обязаны следовать по этому пути, чтобы в будущем наша нация и страна стали сильнее и объединились, — об этом в ходе проповеди после молебна в день памяти Ста тысяч мучеников заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский и Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III.

В своей проповеди Патриарх заострил внимание на значении мученичества, отметив, что мученики являются величайшими проповедниками Воскресения Христова.

«Поздравляю вас с днем памяти ста тысяч грузинских мучеников. Этот день является особенным для нашей церкви и всей Грузии. Как говорил Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II, этот день — день духовного преображения и торжества грузинской нации. Святые сто тысяч мучеников, как и другие мученики, составляют славу и украшение христианской церкви. Они являются самым мощным свидетельством о Христе Воскресшем.