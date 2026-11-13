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Общество

Шио III: Лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному

Мы думаем о будущем нашей нации, лишь путь верности Господу приведет нас к Царствию Небесному; мы обязаны следовать по этому пути, чтобы в будущем наша нация и страна стали сильнее и объединились, — об этом в ходе проповеди после молебна в день памяти Ста тысяч мучеников заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилисский и Митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III.

В своей проповеди Патриарх заострил внимание на значении мученичества, отметив, что мученики являются величайшими проповедниками Воскресения Христова.

«Поздравляю вас с днем памяти ста тысяч грузинских мучеников. Этот день является особенным для нашей церкви и всей Грузии. Как говорил Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II, этот день — день духовного преображения и торжества грузинской нации. Святые сто тысяч мучеников, как и другие мученики, составляют славу и украшение христианской церкви. Они являются самым мощным свидетельством о Христе Воскресшем.

Мученик означает свидетель, и святые мученики свидетельствуют именно о том, что смерть не имеет никакой власти во Христе, что во Христе нам даруется вечная жизнь, и уже здесь, в церкви, в церковных таинствах и в молитвах мы становимся получателями и причастниками, участниками жизни вечной. Святые мученики умирали за Христа, чтобы приобщиться к Его победе над смертью. Святые отцы говорят, что мученичество уподобилось упавшему в землю зерну, ставшему для христианства тем семенем, которое впоследствии принесло обильный плод. И действительно, несмотря на жестокие гонения, запреты и смертные казни, христианская церковь продолжала приумножаться, а учение Христово — распространяться. Первоначальный импульс этому дала проповедь святых апостолов, большинство из которых окончили свою жизнь мученически как верные свидетели Христа. И в последующие периоды, вопреки жестоким преследованиям и казням, Господь всегда умножал и защищал церковь, и в этом неоценима заслуга мучеников. Их преданность и любовь вдохновляли множество людей. Благодаря их подвигу церковь смогла победить ненависть и язычество, исходившие от этого мира. Так было во времена святого благоверного, равноапостольного царя Константина Великого, так было и в последующие эпохи, в том числе в двадцатом веке, когда атеистическая власть потерпела поражение в борьбе с церковью, рухнула и ушла.

Сегодня мы — вся церковь, весь народ, духовенство, наша власть — вместе празднуем и отмечаем 1700-летие крещения всей Грузии, и церковь стоит и существует. Мы глубоко верим, что церковь будет существовать до скончания веков, поскольку она основана на непреложных словах Господа Иисуса Христа: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Мы верим, что молитвами святых мучеников Господь помиловал нас, приведя в Святую Церковь для спасения душ, и наш долг — быть достойными памяти этих великих мучеников, святых, которых мы сегодня прославляем, и быть наследниками их любви и верности Богу», — заявил Шио III.

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