Утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в университеты без сдачи национальных/магистерских экзаменов
Приказом министра образования утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в высшие учебные заведения без сдачи Единых национальных / Общих магистерских экзаменов.
Приказом от 12 ноября ранее действовавший приказ №224/ნ от 29 декабря 2011 года был признан утратившим силу. Примечательно, что документ 2011 года касался как граждан Грузии, так и иностранцев, однако в сентябре 2026 года вопрос иностранных граждан был отдельно урегулирован постановлением правительства №437, а приказом министра №154/ნ была регламентирована часть, касающаяся граждан Грузии.
Обучение без сдачи Единых национальных экзаменов допускается для:
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а) граждан Грузии, которые получили в иностранном государстве полное общее или эквивалентное ему образование и последние 2 года полного общего образования проучились в иностранном государстве;
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б) граждан Грузии (за исключением студентов — участников совместных высших образовательных программ и студентов — участников обменных образовательных программ), которые проживают/проживали в течение срока, определенного подпунктом «ვ» пункта 16 данной статьи, обучаются/обучались и получили кредиты/квалификацию в высшем учебном заведении иностранного государства, признанном в соответствии с законодательством этой страны (за исключением программ, пройденных в дистанционной форме, которые в соответствии с законодательством Грузии не признаны в Грузии).
Обучение без сдачи Общих магистерских экзаменов допускается для:
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а) кандидатов в магистранты, получивших в иностранном государстве документ, подтверждающий соответствующую академическую степень высшего образования;
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б) граждан Грузии (за исключением студентов — участников совместных высших образовательных программ и студентов — участников обменных образовательных программ), которые проживают/проживали в течение срока, определенного подпунктом «ე» пункта 17 данной статьи, обучаются/обучались и получили кредиты/квалификацию в магистратуре высшего учебного заведения иностранного государства, признанного в соответствии с законодательством этой страны (за исключением программ, пройденных в дистанционной форме, которые в соответствии с законодательством Грузии не признаны в Грузии);
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в) кандидатов в магистранты, которые были зачислены в высшее учебное заведение в соответствии с пунктом 1 статьи 2.
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