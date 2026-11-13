Утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в университеты без сдачи национальных/магистерских экзаменов

а) граждан Грузии, которые получили в иностранном государстве полное общее или эквивалентное ему образование и последние 2 года полного общего образования проучились в иностранном государстве;

б) граждан Грузии (за исключением студентов — участников совместных высших образовательных программ и студентов — участников обменных образовательных программ), которые проживают/проживали в течение срока, определенного подпунктом «ვ» пункта 16 данной статьи, обучаются/обучались и получили кредиты/квалификацию в высшем учебном заведении иностранного государства, признанном в соответствии с законодательством этой страны (за исключением программ, пройденных в дистанционной форме, которые в соответствии с законодательством Грузии не признаны в Грузии).