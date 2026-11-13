Мераб Двалишвили освобожден и вернулся в RAF

«Я рад сообщить, что Мераб Двалишвили снова вернулся к нам в Абу-Даби.

Исполнительный директор и соучредитель RAF Чад Бронстайн подтвердил, что грузинский боец вернулся к представителям организации в Абу-Даби.

После инцидента, произошедшего в Абу-Даби, организация RAF опубликовала официальное заявление, касающееся Мераба Двалишвили.

Мы хотим выразить искреннюю благодарность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку.

Мы по-прежнему сосредоточены на будущем и рады, что Мераб снова с нами», — говорится в официальном заявлении Чада Бронстайна.

Усману Нурмагомедову и находившимся вместе с ним лицам, напавшим на грузинских спортсменов, назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 000 дирхамов.

Суд также обязал Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили выплатить штрафы по 50 000 дирхамов каждому за распространение видеоматериалов, запечатлевших инцидент.

Как сообщается, штрафы грузинских спортсменов оплатит организация Real American Freestyle (RAF).