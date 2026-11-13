Мераб Двалишвили освобожден и вернулся в RAF
После инцидента, произошедшего в Абу-Даби, организация RAF опубликовала официальное заявление, касающееся Мераба Двалишвили.
Исполнительный директор и соучредитель RAF Чад Бронстайн подтвердил, что грузинский боец вернулся к представителям организации в Абу-Даби.
«Я рад сообщить, что Мераб Двалишвили снова вернулся к нам в Абу-Даби.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку.
Мы по-прежнему сосредоточены на будущем и рады, что Мераб снова с нами», — говорится в официальном заявлении Чада Бронстайна.
Усману Нурмагомедову и находившимся вместе с ним лицам, напавшим на грузинских спортсменов, назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 000 дирхамов.
Суд также обязал Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили выплатить штрафы по 50 000 дирхамов каждому за распространение видеоматериалов, запечатлевших инцидент.
Как сообщается, штрафы грузинских спортсменов оплатит организация Real American Freestyle (RAF).
Ещё в разделе «Общество» Все →
Илия Топурия рассказал о травмах после боя с Гейджи и планах на возвращение
Интервью с грузинским бойцом UFC Илией Топурия выйдет на YouTube-канале La Gazzetta Georgia 16 ноября. Боец рассказал о поединке с Джастином Гейджи,…
Утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в университеты без сдачи национальных/магистерских экзаменов
Приказом министра образования утвержден новый порядок зачисления граждан Грузии в высшие учебные заведения без сдачи Единых национальных / Общих…
Двалишвили и Лазишвили сегодня выйдут на свободу в обмен на уплату штрафа в размере $13 615
Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили сегодня покинут тюрьму в Абу-Даби. Об этом в видеообращении, опубликованном на личной…
Менеджер Усмана Нурмагомедова назвал позором массовую драку с участием своего клиента
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, публично извинился и назвал позором массовую драку с участием своего клиента и…
Нурмагомедов и его друзья проведут в тюрьме полгода
Усман Нурмагомедов и его друзья, напавшие позавчера на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, решением суда Абу-Даби, проведут в тюрьме 6 месяцев.…
Сегодня Грузинская православная церковь поминает 100 000 мучеников
Сегодня Грузинская апостольская автокефальная православная церковь поминает 100 000 мучеников, замученных хорезмийцами в Тбилиси. Об этом говорится в…