Илия Топурия рассказал о травмах после боя с Гейджи и планах на возвращение

Интервью с грузинским бойцом UFC Илией Топурия выйдет на YouTube-канале La Gazzetta Georgia 16 ноября. Боец рассказал о поединке с Джастином Гейджи, полученных травмах и планах на будущее.

14 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250, прошедшем на территории Белого дома в Вашингтоне, Джастин Гейджи победил Илию Топурия техническим нокаутом в конце четвёртого раунда после того, как угол грузинского бойца остановил поединок.

По словам спортсмена, уже с первого раунда он практически ничего не видел и испытывал проблемы с дыханием. Он утверждает, что потерял около 90% зрения, а сам поединок он продолжал с четырьмя переломами. Топурия также утверждает, что от необходимости операции его «отделяли всего 0,5 миллиметра», а остановка боя помогла сохранить глаз.