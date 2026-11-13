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Грузия Online
Общество

Илия Топурия рассказал о травмах после боя с Гейджи и планах на возвращение

Интервью с грузинским бойцом UFC Илией Топурия выйдет на YouTube-канале La Gazzetta Georgia 16 ноября. Боец рассказал о поединке с Джастином Гейджи, полученных травмах и планах на будущее.

14 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250, прошедшем на территории Белого дома в Вашингтоне, Джастин Гейджи победил Илию Топурия техническим нокаутом в конце четвёртого раунда после того, как угол грузинского бойца остановил поединок.

По словам спортсмена, уже с первого раунда он практически ничего не видел и испытывал проблемы с дыханием. Он утверждает, что потерял около 90% зрения, а сам поединок он продолжал с четырьмя переломами. Топурия также утверждает, что от необходимости операции его «отделяли всего 0,5 миллиметра», а остановка боя помогла сохранить глаз.

Боец рассказал и о том, как переживал поражение. После поединка он на три месяца изолировался от окружающих, переосмысливал свою жизнь и даже написал небольшую книгу. Топурия также поделится тем, чем ему пришлось пожертвовать ради спортивной карьеры, в том числе пропущенными семейными праздниками и важными моментами в жизни детей.

Говоря о возвращении в октагон, Топурия сообщил, что окончательные медицинские обследования пройдёт в январе. После этого он рассчитывает возобновить полноценные тренировки. Главной спортивной целью для него остаётся реванш с Гейджи.

Отдельная часть интервью посвящена Грузии и Испании. Илия Топурия заявил, что намерен чаще приезжать в Грузию, в том числе для открытия собственного спортивного зала.

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