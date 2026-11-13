Основатель организации «Мой город убивает» раскритиковал инициативу Каладзе по борьбе с пробками
Введение системы движения автомобилей по чётным и нечётным номерам или платного въезда в отдельные районы Тбилиси не решит проблему пробок, если власти не займутся развитием городской инфраструктуры. Об этом заявил основатель организации «Мой город убивает» Георгий Джапаридзе в комментарии изданию BPN.
По его словам, подобные ограничения могут привести к обратному эффекту: обеспеченные жители смогут приобрести второй автомобиль, в результате чего количество машин и нагрузка на парковочные пространства увеличатся, а ожидаемого результата достичь не удастся.
«Это крайняя мера, которая может быть принята. Прежде всего следует отметить, что в городе ни в одной точке не остановлено ни одно строительство. Город не разгружается, не строятся дополнительные эстакады и станции метро. Если всё это не будет сделано и хаотичная застройка продолжится, получается, что на самом деле ничего не делается, а права ограничиваются у той части населения, которая не имеет возможности позволить себе два автомобиля», — отметил Джапаридзе.
Что касается введения платного въезда в отдельные районы столицы, по его словам, хотя подобная практика распространена во многих европейских городах, преимущественно в исторических и туристических зонах, её механическое перенесение на грузинские реалии не даст долгосрочного эффекта.
«Если взять в качестве примера Старый Тбилиси, где подобная мера могла бы быть применена, то и здесь хаотичная застройка не прекращается. Поэтому простое копирование этого опыта и его адаптация к нашим реалиям не дадут результата. Возможно, в самом начале эффект будет заметен в течение непродолжительного времени, однако в итоге мы получим хаос», — сказал Джапаридзе.
В качестве необходимых мер он назвал строительство дополнительных мостов через Куру, развитие Тбилисского метрополитена, прекращение хаотичной застройки и расширение города в направлении Рустави и Мцхета. При этом, подчеркнул он, новые районы должны быть обеспечены школами, детскими садами и необходимой инфраструктурой.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о возможности введения системы ограничения движения автомобилей по чётным и нечётным номерам, а также платного въезда в отдельные районы столицы для решения проблемы пробок.
По словам мэра, строительство дополнительных эстакад не решит проблему транспортной загруженности в долгосрочной перспективе, поскольку с увеличением числа автомобилей пробки будут возникать на других участках дорог.
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