Основатель организации «Мой город убивает» раскритиковал инициативу Каладзе по борьбе с пробками

Введение системы движения автомобилей по чётным и нечётным номерам или платного въезда в отдельные районы Тбилиси не решит проблему пробок, если власти не займутся развитием городской инфраструктуры. Об этом заявил основатель организации «Мой город убивает» Георгий Джапаридзе в комментарии изданию BPN.

По его словам, подобные ограничения могут привести к обратному эффекту: обеспеченные жители смогут приобрести второй автомобиль, в результате чего количество машин и нагрузка на парковочные пространства увеличатся, а ожидаемого результата достичь не удастся.

«Это крайняя мера, которая может быть принята. Прежде всего следует отметить, что в городе ни в одной точке не остановлено ни одно строительство. Город не разгружается, не строятся дополнительные эстакады и станции метро. Если всё это не будет сделано и хаотичная застройка продолжится, получается, что на самом деле ничего не делается, а права ограничиваются у той части населения, которая не имеет возможности позволить себе два автомобиля», — отметил Джапаридзе.