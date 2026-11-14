Сборная Грузии по футболу сегодня сыграет против Венгрии в розыгрыше Лиги наций
Сегодня, в субботу, 14 ноября, на стадионе имени «Михаила Месхи» сборная Грузии примет Венгрию в матче пятого тура группы B2 Лиги наций – начало матча в 21:00.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси на пресс-конференции перед матчем не скупился на похвалы в адрес хозяев, но в заключение добавил, что его команда думает только о победе. Итальянский специалист предполагает, что в отсутствие Хвичи Кварацхелии «крестоносцы» будут играть с измененной тактикой.
Сборная Грузии проведет свой последний домашний матч в этом году с серьезными потерями – Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили и Гизи Мамагеишвили выбыли из-за травм, а полузащитник «Севильи» Георгий Кочорашвили пропустит игру из-за дисквалификации. Поэтому главный тренер сборной Грузии даст шанс проявить себя другим игрокам и сделает акцент на командной игре.
Сборные Грузии и Венгрии встречались трижды, причем венгры одержали две победы, а сборная Грузии – одну в 2001 году в отборочном матче чемпионата мира на стадионе имени Михаила Месхи, где «крестоносцы» победили соперника со счетом 3:1 – голы забили Шота Арвеладзе, Гоча Джамараули и Александр Иашвили.
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