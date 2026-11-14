Бывшие сотрудники СГБ и МВД, обвиняемые в насилии в отношении Левана Хабеишвили, приговорены к 5 годам лишения свободы каждый
Обвиняемые в применении физического насилия в отношении одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили бывшие сотрудники СГБ и МВД приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.
Решение вынес судья Чвебе Начкебия на процессе, состоявшемся вчера в Тбилисском городском суде.
Для справки, прокуратура задержала пять человек, в том числе трёх бывших и одного действующего сотрудника спецназа, а также одного действующего сотрудника Департамента охранной полиции МВД, по факту применения насилия в отношении участника акций Звиада Маисашвили, политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава в ходе протестов 2024 года. Двое сотрудников спецназа уже находятся в заключении в рамках расследования по другим уголовным делам.
Всем пятерым предъявлено обвинение по подпункту «б» части 3-й статьи 333-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающему превышение служебных полномочий с применением насилия. Кроме того, задержанному по эпизоду с Гурамом Рогава дополнительно предъявлено обвинение по части 2-й статьи 154-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия. Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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