Бывшие сотрудники СГБ и МВД, обвиняемые в насилии в отношении Левана Хабеишвили, приговорены к 5 годам лишения свободы каждый

Обвиняемые в применении физического насилия в отношении одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили бывшие сотрудники СГБ и МВД приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.

Решение вынес судья Чвебе Начкебия на процессе, состоявшемся вчера в Тбилисском городском суде.

Для справки, прокуратура задержала пять человек, в том числе трёх бывших и одного действующего сотрудника спецназа, а также одного действующего сотрудника Департамента охранной полиции МВД, по факту применения насилия в отношении участника акций Звиада Маисашвили, политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава в ходе протестов 2024 года. Двое сотрудников спецназа уже находятся в заключении в рамках расследования по другим уголовным делам.

Всем пятерым предъявлено обвинение по подпункту «б» части 3-й статьи 333-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающему превышение служебных полномочий с применением насилия. Кроме того, задержанному по эпизоду с Гурамом Рогава дополнительно предъявлено обвинение по части 2-й статьи 154-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия. Предъявленные обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.