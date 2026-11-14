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Общество

Двалишвили и Лазишвили одержали победы на RAF

Грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили одержали победы на проходящем в Абу-Даби состязаниях Real American Freestyle (RAF).

Двалишвили в своем поединке победил Марлона Мораеса, а Саба Лазишвили — члена Зала славы UFC американца Юрайя Фебера со счетом 12:7 на арене «Этихад» в Абу-Даби.

Следует отметить, что Саба Лазишвили участвовал в этом турнире вместо Усмана Нурмагомедова после того, как этот последний был арестован полицией Абу-Даби вместе с другими сообщниками за нападение на Мераба Двалишвили в холле одной из гостиниц.

После своей победы Мераб Двалишвили призвал власти ОАЭ освободить задержанных.

«К правительству Абу-Даби или к тому, кто может это сделать: пожалуйста, освободите этих парней и отпустите их. Потому что мы всего лишь бойцы, и такое может случиться. Я хочу, чтобы они вышли на свободу», — сказал Двалишвили.

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