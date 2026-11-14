Двалишвили и Лазишвили одержали победы на RAF

Следует отметить, что Саба Лазишвили участвовал в этом турнире вместо Усмана Нурмагомедова после того, как этот последний был арестован полицией Абу-Даби вместе с другими сообщниками за нападение на Мераба Двалишвили в холле одной из гостиниц.

После своей победы Мераб Двалишвили призвал власти ОАЭ освободить задержанных.

«К правительству Абу-Даби или к тому, кто может это сделать: пожалуйста, освободите этих парней и отпустите их. Потому что мы всего лишь бойцы, и такое может случиться. Я хочу, чтобы они вышли на свободу», — сказал Двалишвили.