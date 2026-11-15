Alliance Group дарит Сабе Лазишвили квартиру за проявленную преданность и достоинство

Компания «Альянс Групп» (Alliance Group) передаст Сабе Лазишвили квартиру в его родном городе Кобулети — в первом в регионе спортивно-оздоровительном многофункциональном комплексе «Альянс Ренессанс» (Alliance Renaissance).

«Существуют люди, чья преданность и достоинство вдохновляют и других.

Alliance Group приняла решение подарить квартиру Сабе Лазишвили за проявленную преданность и достоинство во время произошедшего в Абу-Даби конфликта.

Данное решение основано на стойкости и достоинстве, которые Саба Лазишвили проявил в решающий момент.

Для «Альянс Групп» приоритетным является поддержка и признание тех людей, которые своими поступками защищают дружбу, достоинство и имя страны.

Проект, главным стержнем которого являются спорт и здоровый образ жизни, станет домом для спортсмена, чьи смелость и целеустремленность являются залогом будущих больших побед», — говорится в заявлении компании.

Напомним, что шестеро дагестанских бойцов во главе с Усманом Нурмагомедовым напали на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили в холле одной из гостиниц, где Мераб давал интервью для RAF. На помощь Мерабу пришел 21-летний грузинский борец Саба Лазишвили, который стоял там же. Во время столкновения Сабе удалось уложить трех бойцов, что впоследствии вызвало массовое восхищение тех, кто увидел запись этого эпизода. За пару дней на Инстаграм Сабы подписались около миллиона подписчиков.

Следует также отметить, что Сабу Лазишвили RAF пригласил принять участие в проходящем в Абу-Даби турнире. Он занял место Усмана Нурмагомедова, который в настоящее время вместе с другими нападавшими находится в заключении. Сабе Лазвишвили предстояло противостоять члену Зала славы UFC американцу Юрайя Феберу. В этом поединке победил Лазишвили со счетом 12:7.