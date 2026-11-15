Епископ Марнеульский и Худжабский: Слово митрополита Иова сорвали со многих маски мнимого христианства и мнимой церковности

«На чьей совести будут эти молодые люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, потому что, находясь под воздействием наркотиков и будучи вовлечёнными в азартные игры, они перестают принадлежать самим себе, становятся добычей дьявола и заканчивают жизнь самоубийством? В Древнем Китае одного мудреца спросили, каким должно быть сильное государство. Он ответил: это крепкие стены, окружённые укреплениями, и полные зернохранилища внутри. Получается, что у нас стены разрушены, у нас нет таможни и так далее. Разве эти наркотики падают с неба?! Значит, они поступают в страну, а затем здесь распространяются. Выходит, кто-то их покрывает.

Слово митрополита Иова действительно оказалось обличительным, как и всегда, и со многих из вас сорваны маски мнимого христианства и мнимой церковности, показало истинное лицо фарисейства — Не считайте себя нашими хозяевами и покровителями и не смотрите на народ свысока — Вы, так же как и мы, — обычные граждане, дети этой страны, — заявил во время воскресной проповеди епископ Марнеульский и Худжабский Георгий Джамделиани.

Мы же видим по телевидению, что не проходит и дня, чтобы кого-нибудь не задержали. Но для борьбы с этой проблемой одних задержаний недостаточно — потребитель уже болен, для него нужно строить стационары, помогать ему. Я не говорю уже о программе метадона, которая превратилась в отдельную мафию. Я не видел ни одного человека, который вошёл бы туда и вышел исцелённым. Наоборот, нужно что-то предпринять в этом направлении. И если мы говорим вам об этом, то становимся врагами страны? И поэтому митрополит Иов — враг страны?

Что он сказал? Я знаю, что больше всего вас сейчас возмутило. Некоторые хотят вырвать его слова из контекста и представить так, будто митрополит призывал свергнуть власть и устроить революцию. Он сказал, что, если всё будет продолжаться так, как сейчас, с наркотиками, отчуждением наших земель и территорий в пользу иностранцев и множеством других проблем, в будущем, когда состоятся выборы, мы должны выбрать лучшее. Как говорится, хороший оратор нуждается в хорошем слушателе.

Ведь именно вам он и сказал: благословенные вы наши, давайте сядем за стол переговоров. У нас ведь уже есть конкордат между Церковью и государством, в котором прописано, что наши отношения должны строиться на сотрудничестве ради благополучия нашего народа. Но не на порочных принципах. Под порочностью я подразумеваю следующее: не считайте себя нашими хозяевами и покровителями и не смотрите на народ свысока. Вы, так же как и мы, — обычные граждане, дети этой страны и, конечно же, чада нашей Матери-Церкви.

Но не отдаляйтесь так от народа, ведь в чём заключается наше призвание? В том, чтобы искать пути решения проблем. Разумеется, митрополит также отметил, что делается и много хорошего. Разве кто-то не видит всего того, что уже сделано? Но разве молчание о вызовах, перед которыми мы сейчас стоим, не является, напротив, ещё большим предательством страны? И разве это не возлагает на нас обязанность перед Богом? Ведь за нами стоит наша паства, вверенная нам Богом.

Вот сейчас один человек сказал по телевидению: «Вы, мол, надели на голову эти ваши украшения, облачились во всё блестящее и возомнили о себе невесть что». Знаете, что означает такое кощунство? То, что носит на себе архиерей, символизирует Христа Спасителя, Доброго Пастыря, который взял на себя заботу о словесном стаде и привёл его к Отцу. И это бремя лежит на каждом архиерее. Он будет нести ответственность за каждого члена своей паствы и за народ, если не будет добросовестно служить им и содействовать благополучию народа и каждого из вас, чад Матери-Церкви, как в духовном, так и в физическом плане.

А вы говорите: „На голову, мол, надели митру“. Митра символизирует терновый венец Христа Спасителя. А этот омофор для вас — просто украшение? Вот в чём заключается ваша церковность и вера?

Слово митрополита Иова действительно оказалось обличительным, как и всегда, и со многих сорваны маски мнимого христианства и мнимой церковности, оно показало истинное лицо фарисейства. Ведь верующий христианин, каким бы строгим ни показалось ему слово столь заслуженного архиерея, не стал бы устраивать против него такую беспредельную травлю и клеветническую кампанию. Напротив, он сказал бы: „Святой отец, что вас беспокоит, в чём заключается ваша тревога? Мы приедем, выслушаем вас, возможно, вместе найдём пути исправления ситуации“.

Но что делают вместо этого? Представляют дело так, будто мы — заговорщики, и целенаправленно распространяют даже утверждения о том, что именно мы стремимся устроить раскол в Церкви.

Кому, как не митрополиту Иову, известно, и кого, как не каждого из нас, он учил и учит тому, что Грузинская Церковь является единой, целостной и неотъемлемой частью мистического тела Христова, главой которого является Господь наш Иисус Христос, и что врагу никогда не удастся внести раскол в Грузинскую Церковь.

Поэтому не нужно выдвигать какие-то конспирологические теории. Поверьте, мы никогда не станем инициаторами подобных действий и никогда не сделаем такого шага. Нас беспокоит и волнует то, что сегодня происходит в нашей стране. Давайте просто начнём исправлять всё это», — заявил епископ.