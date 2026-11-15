Митрополит Иов: Процесс снятия масок уже начался
по заявлению митрополита Мровели-Урбнисского Иова (Акиашвили), начался процесс «снятия масок».
Как заявил митрополит Иов во время проповеди, стало видно, кто есть кто, и в дальнейшем истинное лицо покажут все.
Архиерей призывает священнослужителей и народ к верности Господу и Родине, а также к заботе друг о друге.
«Нам выпало жить в такую эпоху, когда уже начался процесс снятия масок. Уже стало видно, кто есть кто. „Нет ничего сокровенного, что не открылось бы“, нет тайны, которая не стала бы явной. Нам выпало жить в этот период, и это непременно произойдёт. Все покажут, кто есть кто. Это хорошо. Очень трудно находиться в тумане, когда не можешь разобраться, не можешь определить, кто рядом с тобой. Может оказаться, что это близкий человек, и, как говорится: „Вот, оказывается, я змею на груди пригрел“. Наступит время, по благодати Святого Духа, когда все снимут маски и предстанут такими, какие они есть…
Если мы принадлежим Господу, то должны быть Ему верны. Мы должны быть верны Родине, у нас одна Родина. Мы должны беречь эту Родину. Каждый обязан это делать — будь то священнослужитель или мирянин. Давайте беречь друг друга. Нас мало как народа. И давайте любить друг друга», — заявил митрополит Иов.
По его словам, «Грузия будет процветать».
«На наш народ возложена особая миссия. Мы — страна, мы — Церковь, которая никогда не впадала в ересь. Когда ересь иконоборчества свирепствовала во всех поместных Церквях, епископ Иоанн приехал в Грузию и принял епископский сан в Светицховели. Мы — этот народ, мы — эта Церковь. Не нам должны указывать, напротив, мы должны обличать, если в других Церквях будут нарушения, если будут отступления от православия. Мы должны быть обличающей Церковью — обличающей. Поэтому мы должны беречь друг друга», — заявил митрополит Иов.
В своей проповеди митрополит Иов призвал паству к стойкости и мужеству.
«Мы должны укрепиться духом, мы не какой-то незначительный народ. Мы — народ, избранный Богом. Мы — избранный народ. Мы должны сохранить эту избранность посредством православия, защиты истинной веры», — добавил митрополит.
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