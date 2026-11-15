В сети появилась петиция с требованием отменить резкое повышение цен на ски-пассы на сезон 2026/202

В сети появилась петиция с требованием отменить резкое повышение цен на ски-пассы на сезон 2026/2027 и установить доступные тарифы для граждан Грузии.

Авторы петиции обращаются к Минэкономики и устойчивого развития Грузии и Агентству горных трасс (MTA).

Они считают, что новые цены не соответствуют доходам населения и делают горнолыжные курорты недоступными для местных жителей, студентов, молодёжи и семей.