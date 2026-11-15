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Грузия Online
Общество

В сети появилась петиция с требованием отменить резкое повышение цен на ски-пассы на сезон 2026/202

В сети появилась петиция с требованием отменить резкое повышение цен на ски-пассы на сезон 2026/2027 и установить доступные тарифы для граждан Грузии.

Авторы петиции обращаются к Минэкономики и устойчивого развития Грузии и Агентству горных трасс (MTA).

Они считают, что новые цены не соответствуют доходам населения и делают горнолыжные курорты недоступными для местных жителей, студентов, молодёжи и семей.

Авторы требуют вернуть стоимость ски-пассов к уровню прошлого года, ввести специальные субсидируемые тарифы для граждан Грузии на дневные и сезонные абонементы, а также сохранить льготы для студентов и школьников.

По их мнению, горнолыжные курорты и созданная за государственный счёт инфраструктура должны быть доступны не только состоятельным иностранным туристам, но и гражданам страны.

🔻️Что граждане думают о новых ценах на ски-пасс, можно почитать в комментариях к посту МТА с новыми ценами ТУТ

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