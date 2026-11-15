Понедельник, 16 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Направляющихся в Грузию пассажиров на границе России спрашивают об Украине и проверяют телефоны

На государственной границе России при следовании в направлении Грузии граждане Грузии и других стран проходят дополнительные проверки.

Как рассказывают изданию «Таймер» (Timer) пассажиры, российские пограничники во время паспортного контроля спрашивают их, бывали ли они в Украине и поддерживают ли Украину и ее политику.

По информации пассажиров, одной из частей проверки также является осмотр мобильных телефонов. Пограничники изымают у них телефоны, уносят в другую комнату и проверяют, после чего возвращают обратно.

Процедуры проверки в некоторых случаях длятся часами. Более того, как сообщили «Таймеру», есть пассажиры, которым приходится находиться на российской границе в ожидании возврата паспортов уже два дня.

На данном этапе неизвестно, на каком основании проводятся подобные проверки и чем обусловлена длительная задержка пассажиров на границе России.

Ещё в разделе «Общество» Все →