Направляющихся в Грузию пассажиров на границе России спрашивают об Украине и проверяют телефоны

На государственной границе России при следовании в направлении Грузии граждане Грузии и других стран проходят дополнительные проверки.

Как рассказывают изданию «Таймер» (Timer) пассажиры, российские пограничники во время паспортного контроля спрашивают их, бывали ли они в Украине и поддерживают ли Украину и ее политику.

По информации пассажиров, одной из частей проверки также является осмотр мобильных телефонов. Пограничники изымают у них телефоны, уносят в другую комнату и проверяют, после чего возвращают обратно.