Суд оштрафовал Лашу Нацвлишвили на 2500 лари за оскорбления в адрес митрополита Иова

Управление по борьбе с языком ненависти Министерства ВД обвиняло Нацвлишвили в брани и ругани в публичном пространстве.

Напомним, митрополит Мровели-Урбнисский Иов (Акиашвили) во время проповеди заявил, что нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности». В пространной проповеди священнослужитель говорит, что «необходимо бить в набат» и что так больше продолжаться не может. По его словам, как принято во всём мире менять правительства, так и в Грузии в будущем следует выбрать лучшее, поскольку сегодня в стране не ощущается наличие национальных интересов. Кроме того, по словам митрополита Иова, власть безбожна. Из-за этой позиции митрополит Иов стал объектом оскорблений и нападок со стороны отдельных лиц, в том числе Лаши Нацвлишвили.