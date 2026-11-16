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Грузия Online
Общество

Суд оштрафовал Лашу Нацвлишвили на 2500 лари за оскорбления в адрес митрополита Иова

За оскорбительный пост в Facebook в адрес митрополита Иова бывший заместитель генерального прокурора Лаша Нацвлишвили оштрафован судом на 2500 лари.

Такое решение принял судья Тбилисского городского суда Манучар Цацуа.

Лаша Нацвлишвили не присутствовал на заседании.

Управление по борьбе с языком ненависти Министерства ВД обвиняло Нацвлишвили в брани и ругани в публичном пространстве.

Напомним, митрополит Мровели-Урбнисский Иов (Акиашвили) во время проповеди заявил, что нынешняя власть Грузии «полностью исчерпала свои возможности». В пространной проповеди священнослужитель говорит, что «необходимо бить в набат» и что так больше продолжаться не может. По его словам, как принято во всём мире менять правительства, так и в Грузии в будущем следует выбрать лучшее, поскольку сегодня в стране не ощущается наличие национальных интересов. Кроме того, по словам митрополита Иова, власть безбожна. Из-за этой позиции митрополит Иов стал объектом оскорблений и нападок со стороны отдельных лиц, в том числе Лаши Нацвлишвили.

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