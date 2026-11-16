Документальная коллекция Национального архива Грузии получила награду «Память Европы»

На генеральной ассамблее Европейского регионального отделения (EURBICA) Международного совета архивов (ICA) Национальный архив Министерства юстиции Грузии добился значительного успеха: представленная им в номинации коллекция «Законодательное наследие Демократической Республики Грузия (1918–1921)» получила награду «Память Европы» (Memory of Europe) и заняла почетное третье место.

Международное мероприятие, проходившее в столице Румынии Бухаресте, посетили генеральный директор Национального архива Теона Иашвили и начальник отдела по связям с общественностью и международными организациями Софио Джобава.

Представленные в номинации законодательство и конституция Грузии 1918–1921 годов являются наглядным подтверждением того, что еще век назад Грузия разделяла и развивала передовые европейские ценности и демократические принципы. Знакомство международного сообщества с этими историческими документами служит не только демонстрации исторического наследия Грузии, но и обогащению общей европейской памяти.