Документальная коллекция Национального архива Грузии получила награду «Память Европы»
На генеральной ассамблее Европейского регионального отделения (EURBICA) Международного совета архивов (ICA) Национальный архив Министерства юстиции Грузии добился значительного успеха: представленная им в номинации коллекция «Законодательное наследие Демократической Республики Грузия (1918–1921)» получила награду «Память Европы» (Memory of Europe) и заняла почетное третье место.
Международное мероприятие, проходившее в столице Румынии Бухаресте, посетили генеральный директор Национального архива Теона Иашвили и начальник отдела по связям с общественностью и международными организациями Софио Джобава.
Представленные в номинации законодательство и конституция Грузии 1918–1921 годов являются наглядным подтверждением того, что еще век назад Грузия разделяла и развивала передовые европейские ценности и демократические принципы. Знакомство международного сообщества с этими историческими документами служит не только демонстрации исторического наследия Грузии, но и обогащению общей европейской памяти.
Для участия в международном конкурсе рекомендацию документальной коллекции Национального архива дали доктор исторических наук, профессор Отар Джанелидзе и доктор исторических наук Дмитрий Силакадзе.
В рамках международного мероприятия Теона Иашвили встретилась с президентами Международного совета архивов и его европейского отделения, а также с коллегами из архивов различных европейских стран, с которыми обсудила углубление профессионального сотрудничества, существующие в архивной сфере вызовы и перспективы развития.
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