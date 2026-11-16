Совладелец Яндекса Александр Чачава покинул совет директоров после санкций ЕС
Российский техногигант Яндекс сообщил о выходе из состава совета директоров его совладельца Александра Чачава, попавшего в понедельник под европейские санкции.
«Персональные санкции Европейского союза в отношении Александра Чачава не распространяются на головную компанию — МКПАО Яндекс и дочерние компании группы», — говорится в сообщении компании.
Компания Чачава Инфинити менеджмент владеет 19,69% Яндекса.
Выход Чачава из состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании, которая продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров, отметил Яндекс.
Структуры Чачава стали совладельцами Яндекса в результате сделки разделения российских и зарубежных активов компании в 2024 году, когда российские бизнесы Яндекса были проданы консорциуму инвесторов из РФ с участием менеджмента, а также нефтяного гиганта Лукойл, Павла Прасса и Александра Рязанова.
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