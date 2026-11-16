Совладелец Яндекса Александр Чачава покинул совет директоров после санкций ЕС

Российский техногигант Яндекс сообщил о выходе из состава совета ‌директоров его совладельца Александра Чачава, попавшего в понедельник под европейские санкции.

Выход Чачава из состава ‌совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании, ​которая продолжает ​работать в ‌обычном режиме под руководством ​команды менеджеров, отметил Яндекс.

Структуры Чачава стали совладельцами Яндекса в результате сделки разделения российских и зарубежных активов компании в 2024 году, когда ​российские бизнесы ⁠Яндекса были проданы консорциуму инвесторов из РФ ‌с участием менеджмента, а ‌также нефтяного гиганта Лукойл, Павла Прасса ​и Александра Рязанова.