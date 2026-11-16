GQ Magazine назвал Хвичу Кварацхелию «Мужчиной года»

Встреча с виртуозом, который больше командный игрок, чем солист. В футболе порой разыгрываются трагедии бесконечной жестокости. Такие, как состоявшийся 20 октября матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной». На 58-й минуте, когда испанцы восстанавливают равновесие и напряжение в матче нарастает, жесткое единоборство перерастает в драму. Грузинский левый вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия сталкивается с защитником «Барселоны». Унесенное по инерции колено самопроизвольно выворачивается. Игрок кричит от боли. На стадионе «Парк де Пренс» более 40 000 человек одновременно задерживают дыхание. Только бы не то, о чем мы думаем. На следующий день ставится диагноз: разрыв крестообразных связок. Одна из самых тяжелых травм. Минимум шесть месяцев вне поля.

«Признанный лучшим игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия весь сезон проводил в том, что обыгрывал каждого, кто пытался его сдержать. Несколько недель назад его остановила травма. Это тяжелая травма, но ее переживали и другие.

Чтобы понять серьезность ситуации, достаточно просмотреть многочисленные отклики, распространившиеся в ту же минуту. ПСЖ публикует в Instagram фотографию игрока с сопроводительной надписью: «Мы с тобой, Квара». Почти нота соболезнования. В свою очередь, футболист публикует в социальных сетях длинное, полное эмоций сообщение: «Перед каждым матчем я просил Бога отпустить меня с поля здоровым и невредимым. На этот раз этого оказалось недостаточно. После травмы прошло немного времени, но один вопрос не дает мне покоя: почему именно я?»

Если эта новость вызывает подобные сейсмические сдвиги, то происходит это потому, что вот уже почти два года благодаря грузину все кажется возможным. Тот, кого европейские скауты долгое время считали второстепенным игроком, которому суждено затеряться в российском чемпионате, превратился в одну из ключевых фигур парижской команды, способную переломить исход самых решающих матчей.

В Париже все знают, что завоеванные за последние годы два кубка Лиги чемпионов — во многом заслуга Кварацхелии. Он стал одним из лучших футболистов мира. Возможно ли оставаться героем с больничной койки? Трудно сказать, но Квара видел и другие препятствия. Как он говорит парижским физиотерапевтам на своем пока еще несовершенном французском: «Грузины — крутые (сильные)», — пишет GQ Magazine.