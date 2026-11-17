Заявка на получение официального статуса была направлена партией в ведомство еще в конце июня, однако тогда она была отвергнута.

«С учетом общественного интереса к данному вопросу – сегодня Реестр принял решение продлить рассмотрение иска по поводу отказа партии «Сначала Грузия» в регистрации еще на три месяца. Будем ждать».

Лидер недавно учрежденного движения «Сначала Грузия» («ჯერ საქართველო») Виктор Кипиани заявил, что Гражданский реестр вновь отказал им в регистрации новой политической партии.

Как заявили в партии, поводом было названо нарушение необходимой в таких случаях формы: по утверждению Реестра, в заявке были неправильно указаны данные 74 человек, принимавших участие в учредительном собрании партии.

На исправление ошибок дали месяц, после чего обновленная заявка была вновь направлена в Реестр 1 сентября, однако решение и в этом случае было отрицательным.

Затем партия подала иск, рассмотрение которого планировалось 14 ноября. Впрочем, по словам Виктора Кипиани, Гражданский реестр и на этот раз предпочел не принимать никакого решения, попросту продлив сроки рассмотрения.

Учредитель партии «Сначала Грузия» Виктор Кипиани – юрист и аналитик, который в начале 2010-х годов работал адвокатом миллиардера Бидзины Иванишвили в период его прихода в политику и победы основанной им «Грузинской мечты» на выборах.

Позже Кипиани сосредоточился на юридической и исследовательской деятельности: он стал известен как глава аналитического центра GeoCase и эксперт в области международного права и отношений. В последние годы Виктор Кипиани стал критиковать курс грузинских властей.

С аналогичными проблемами в регистрации нового политического субъекта ранее столкнулась и другая молодая партия «Площадь Свободы». Ей удалось пройти регистрацию лишь после долгих бюрократических процедур.

Помимо «Сначала Грузия» получить официальный статус намерена также Социал-демократическая партия, учрежденная 15 ноября.

Параллельно в Конституционном суде Грузии продолжается рассмотрение иска правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти прозападных оппозиционных партий.