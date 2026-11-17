«Конституционный суд до принятия решения по существу дела должен вынести определение или дать письменное разъяснение, в котором в рамках дела о запрете политических партий определит: 1. Предмет доказывания в отношении каждого ответчика по каждой из предпосылок, предусмотренных статьёй 23 Конституции Грузии; 2. Правила распределения бремени доказательства с учётом презумпции конституционности деятельности политических партий; 3. Стандарт доказывания и стандарты оценки доказательств.

Ходатайство Зазы Бибилашвили предусматривало три аспекта, а его основное требование заключалось в том, чтобы суд определил конкретные стандарты применительно к данному делу.

Определитесь, есть ли у этого иска доказательства или нет — Определитесь с ответами на представленные нами обвинения, которых немало и которые касаются системных преступлений — Есть ли у вас ответы на них?» — заявил представитель «Грузинской мечты» в Конституционном суде Арчил Гордуладзе в ответ на ходатайство представителя «Единого национального движения» Зазы Бибилашвили.

Таково наше ходатайство. И ещё раз повторяю: мы, как граждане этой страны, взялись за дело огромного масштаба, и я не знаю, какое отношение 20–30 минут или даже один день могут иметь к возможным катастрофическим последствиям, которые может повлечь за собой это дело. Причём речь идёт не только о запрете партий, но и о том, что Россия сможет „оправдать“ этим иском.

Перед судом стоит следующий выбор: либо сейчас определить стандарты и, соответственно, дать сторонам возможность в полной мере защитить свои интересы, а значит, и интересы страны, либо уже постфактум сообщить нам в принятом решении то, что мы могли и должны были знать сейчас. Тем более в условиях, когда в вашем определении установлено, что эти стандарты отсутствуют и подлежат определению.

Необходимо, чтобы в промежуточном решении или разъяснении были установлены стандарты, в соответствии с которыми мы должны защищать себя на оставшихся процессуальных этапах», — заявил Бибилашвили.

«На ходатайство „Национального движения“ отреагировала сторона истца, пояснив, что Заза Бибилашвили использовал высокую трибуну для политических заявлений, его ходатайство выходило за рамки правовых вопросов, а о фактах он говорил некорректно.

„Господин Заза Бибилашвили использовал трибуну для того, чтобы сделать всё то, что уже было сказано во время дачи объяснений. Интересна и цель этого выступления. Он совершенно выходит за рамки правовых вопросов, сделал заявления и по политическим вопросам, обратился к нам, а о фактах вообще говорил неправильно. Знаете, что самое главное? „Заза, срочно возвращайся и покажи класс, напомни, что на фоне многочисленных предательств группа успешных политиков создала успешное государство“. Это слова Михаила Саакашвили.

В течение трёх дней, когда ответы на вопросы судей, цитирование судьями решений Страсбургского суда и ответы на вопросы оказались не такими, какими они могли бы быть, они заявили отвод судей, чтобы подобные вопросы больше не задавались.

Несмотря на то что со стороны представителей „Национального движения“ прозвучало немало лжи, которая заслуживает соответствующей оценки общества, господин Заза сейчас использовал эту трибуну для политического выступления и, в том числе, заявил абсолютную ложь относительно 30-летия Конституционного суда. Оказывается, председатель парламента не имел права посещать конкретное мероприятие. Господин Заза, я знаю о вашей квалификации и уверен, что вы хорошо знаете: в делах конституционного контроля в подавляющем большинстве случаев ответчиком выступает парламент Грузии. И что нам теперь делать? Поскольку он является ответчиком и председатель парламента подписывает доверенность на конкретных представителей, получается, что ему нельзя посещать ни одно мероприятие Конституционного суда?

Чего требует „Национальное движение“? Например, господин Гварамия из партии „За новые перемены“ всего несколько дней назад требовал, чтобы один из компонентов решения — то есть когда оно вступит в силу — был озвучен заранее и чтобы суд принял соответствующее решение. Теперь господин Заза Бибилашвили требует, чтобы суд заранее обсудил и определил, какие стандарты должны применяться и как пленум должен оценивать конкретные факты.

Давайте определитесь, есть ли у этого иска доказательства или нет. Определитесь с ответами на представленные нами обвинения, которых немало и которые касаются системных и системных преступлений. Есть ли у вас ответы на них? И перестаньте возвращаться к тому, о чём мы говорили 13 дней назад. Сегодня уже 14-й день, и 13 дней назад вы говорили, что не знаете, кто и в чём вас обвиняет, а сегодня выходите с теми же заявлениями, когда судьи практически завершили ответы партиям. Так нельзя. И я прошу вас, господин судья, обеспечить, чтобы высокая трибуна не использовалась для политических заявлений и возвращения к этапу, который одна из конкретных партий уже прошла“, — заявил Гордуладзе.

Пленум судей не удовлетворил ходатайство представителя „Национального движения“ Зазы Бибилашвили, заявив, что „определения, принятые пленумом суда, пересмотру не подлежат“.

„Ходатайство не подлежит удовлетворению и не удовлетворяется по следующим обстоятельствам: по сути, сторона обжалует и содержанием своего ходатайства выражает несогласие с теми определениями, которые пленум вынес в ходе рассмотрения дела в ответ на ходатайства сторон. Определения, принятые пленумом суда, пересмотру не подлежат.

Что касается стандарта доказывания, то из ходатайства в определённой степени следует, что сторона хочет, чтобы суд заранее сообщил ей, какие доказательства, для чего и с какой целью будут использоваться. Это немыслимо“, — заявил Реваз Надарая.