„Грузинская мечта“: По прозрачности суда Грузия получила высшую оценку в Европе, а по незавимости суда вошла в лучшую двадцатку Европы и получила оценку, выше среднего балла
Грузия получила высшую оценку в Европе по показателю прозрачности судебной системы, а по показателю независимости суда вошла в первую двадцатку европейских стран, получив оценку выше среднего показателя Европейского союза, — об этом сообщает «Грузинская мечта».
По информации партии, научно-исследовательский проект BridgeGap, реализуемый в рамках программы Европейского союза «Горизонт», опубликовал рейтинги прозрачности и независимости судебной системы. Показатели отражают, насколько обеспечены прозрачность и независимость судов в европейских странах.
В частности, отмечается, что по 10-балльной шкале оценки прозрачности судебной системы Грузия получила высшую оценку — 10 баллов — и разделила первое место в рейтинге с 17 государствами — членами Европейского союза. Что касается независимости судебной системы, то по 10-балльной шкале Грузия получила 6 баллов и заняла 17-е место, войдя в первую двадцатку европейских стран.
«По показателю независимости судебной системы Грузия опережает средний уровень Европейского союза, одну страну „Большой семёрки“, НАТО, Шенгенскую зону и 18 государств Европейского союза: Италию, Испанию, Литву, Латвию, Кипр, Грецию, Словению, Словакию, Мальту, Болгарию, Венгрию, Албанию, Румынию, Черногорию, Турцию, Северную Македонию, Польшу и Хорватию.
BridgeGap — это четырёхлетний исследовательский проект (январь 2024 года — декабрь 2027 года), который реализуется в рамках программы „Горизонт“ (Horizon). Он является продолжением предыдущего антикоррупционного исследовательского проекта ANTICORRP, финансировавшегося Европейским союзом. Над обоими проектами работает одна и та же научная группа, объединяющая различные исследовательские центры Европы. Главная миссия проекта — создание научной доказательной базы нового поколения, которая будет способствовать сдерживанию коррупции и укрепит позиции реформаторов, гражданского общества и СМИ в предотвращении злоупотребления властью в целях получения личной, групповой или сетевой выгоды», — говорится в распространённой партией информации.
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