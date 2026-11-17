Грузия получила высшую оценку в Европе по показателю прозрачности судебной системы, а по показателю независимости суда вошла в первую двадцатку европейских стран, получив оценку выше среднего показателя Европейского союза, — об этом сообщает «Грузинская мечта».

По информации партии, научно-исследовательский проект BridgeGap, реализуемый в рамках программы Европейского союза «Горизонт», опубликовал рейтинги прозрачности и независимости судебной системы. Показатели отражают, насколько обеспечены прозрачность и независимость судов в европейских странах.

В частности, отмечается, что по 10-балльной шкале оценки прозрачности судебной системы Грузия получила высшую оценку — 10 баллов — и разделила первое место в рейтинге с 17 государствами — членами Европейского союза. Что касается независимости судебной системы, то по 10-балльной шкале Грузия получила 6 баллов и заняла 17-е место, войдя в первую двадцатку европейских стран.