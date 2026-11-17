На мероприятии присутствовали член парламентского большинства Ираклий Заркуа, мэр муниципалитета Цаленджиха Губа Саджая и представители местных властей.

С ходом строительных работ нового филиала Дома юстиции ознакомились заместитель министра юстиции Лана Моргошия и председатель Дома юстиции Вахтанг Жвания.

После открытия нового филиала жители Цаленджиха смогут пользоваться более чем 600 услугами Дома юстиции в современной и комфортной обстановке. Помещение будет полностью адаптировано для лиц с ограниченными возможностями.

В филиале будут трудоустроены местные жители. Здесь также разместятся офисы юридических лиц публичного права, действующих в сфере управления Министерства юстиции.

Дом юстиции в Цаленджиха станет 16-м филиалом в регионе Самегрело — Земо-Сванети. В настоящее время в регионе функционируют 15 филиалов Дома юстиции: в Чаладиди, Хоби, Сенаки, Абаша, Мартвили, Поти, Местии, Зугдиди, Рухи, Орсантия, Цаиши, Чхороцку, Лесичине, Джвари и Джгали.

Расширение доступа к государственным услугам остается одним из главных приоритетов Министерства юстиции. В настоящее время по всей стране функционируют 128 филиалов Дома юстиции.