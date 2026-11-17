По информации проекта, исследование направлено на создание научно обоснованной базы данных для предотвращения коррупции и противодействия злоупотреблению властью.

Согласно индикатору прозрачности судебной системы (JT-T-Index), который оценивает такие технические параметры, как публикация в интернете расписания заседаний Верховного суда и судебных решений, а также доступность законодательства на правительственном портале, Грузии присвоен максимальный балл — 10 из 10 возможных. Этот индикатор измеряет степень доступности информации в интернете, а не общее институциональное состояние судебной системы.

По показателю независимости судебной системы (jud_ind), основанному на данных Всемирного экономического форума (WEF) о глобальной конкурентоспособности, в рамках которого представители бизнеса и эксперты оценивают независимость судов от влияния правительства или частных структур, Грузия с результатом 6 баллов занимает 17-е место среди европейских стран.

Согласно методологии BridgeGap, для этого показателя использованы данные исследований за 2019 и 2021 годы, поскольку с тех пор новые оценки по данному направлению не публиковались.

Проект BridgeGap представляет собой четырёхлетнюю инициативу (2024–2027 годы), которую реализует объединённая научная группа европейских исследовательских центров с целью поддержки гражданского общества и средств массовой информации.