Джамашвили: С 2012 года не было зафиксировано ни одного случая, когда Грузия была бы признана виновной в нарушении каких-либо принципов независимости судебной системы
«Исследование BridgeGap еще раз подтвердило, что Грузия занимает одно из ведущих мест в Европе по показателям независимости и прозрачности судебной системы», — так первый заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили оценил рейтинги прозрачности и независимости судов, опубликованные в рамках научно-исследовательского проекта BridgeGap программы Евросоюза «Горизонт».
Согласно исследованию, по показателю прозрачности судов в десятибалльной системе Грузия получила максимальные 10 баллов, разделив первое место с 17 странами Евросоюза. Что касается независимости судебной системы, то по десятибалльной шкале Грузия получила 6 баллов и заняла 17-е место среди 20 ведущих стран Европы.
Комментируя эту тему, Дзамашвили отметил, что исследование BridgeGap подтверждает эффективность реформ, проведенных в судебной системе.
«Данное исследование является еще одним наглядным показателем эффективности реформ, проведенных властями Грузии в сфере правосудия. Согласно и другим аналогичным отчетам, Грузия занимает одно из ведущих мест по показателям независимости и прозрачности судебной системы не только в нашем регионе, но и в масштабах всей Европы. Все эти показатели, наряду с практикой Европейского суда по правам человека, являются неоспоримым доказательством эффективности реформ, проведенных именно в судебной системе. Согласно практике Европейского суда по правам человека, после 2012 года не было ни одного случая, когда в отношении Грузии было установлено нарушение в связи с каким-либо недостатком, касающимся независимости судебной системы», — заявил Бека Дзамашвили.
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