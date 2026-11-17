Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

По информации Министерства экономики, на встрече основное внимание было уделено стратегическому партнёрству между Грузией и Азербайджанской Республикой, а также перспективам дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах экономики.

«Стороны обсудили тесные политические и экономические связи между двумя странами, текущие совместные проекты и важность регионального сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению взаимосвязанности и максимальному использованию транспортного, логистического и энергетического потенциала региона.