Мариам Квривишвили встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
По информации Министерства экономики, на встрече основное внимание было уделено стратегическому партнёрству между Грузией и Азербайджанской Республикой, а также перспективам дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах экономики.
«Стороны обсудили тесные политические и экономические связи между двумя странами, текущие совместные проекты и важность регионального сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению взаимосвязанности и максимальному использованию транспортного, логистического и энергетического потенциала региона.
На встрече было отмечено, что благодаря успешной реализации совместных проектов и торговому сотрудничеству Азербайджан с 2000 года стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнёров Грузии.
Положительно оценён значительный рост пассажиропотока после восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между Тбилиси и Баку», — говорится в сообщении ведомства.
Во встрече также приняли участие посол Грузии в Азербайджане Георгий Закариашвили и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.
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