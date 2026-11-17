Администрация президента Азербайджана опубликовала официальную информацию о встрече Ильхама Алиева и Мариам Квривишвили
Администрация президента Азербайджана распространяет информацию о встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации президента Азербайджана, в ходе беседы стороны вспомнили государственный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле текущего года, а также визит Мариам Квривишвили в Азербайджан в прошлом году и её встречу с главой государства.
По информации администрации президента Азербайджана, стороны отметили, что эти визиты способствовали развитию двусторонних отношений. Мариам Квривишвили также передала Ильхаму Алиеву приветствия от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
«В ходе встречи стороны приветствовали успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, основанных на принципах дружбы и добрососедства. Они подчеркнули, что совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией энергетические и транспортные проекты имеют жизненно важное значение для региона», — говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.
Кроме того, по информации администрации президента Азербайджана, в ходе беседы стороны подчеркнули роль взаимных визитов на различных уровнях в развитии отношений. Они также обменялись мнениями по вопросам увеличения товарооборота и дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах коммуникаций, энергетики, инвестиций и других сферах.
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