Администрация президента Азербайджана распространяет информацию о встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации президента Азербайджана, в ходе беседы стороны вспомнили государственный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле текущего года, а также визит Мариам Квривишвили в Азербайджан в прошлом году и её встречу с главой государства.

По информации администрации президента Азербайджана, стороны отметили, что эти визиты способствовали развитию двусторонних отношений. Мариам Квривишвили также передала Ильхаму Алиеву приветствия от премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.