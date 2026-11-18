Купрадзе: Шалва Папуашвили должен извиниться за заявление, касающееся партии «Лело»
“Заявление спикера «Грузинской мечты» Шалвы Папуашвили о том, что в 2022 году представители партии «Лело» призывали его отправить грузинских добровольцев воевать в Украину, является очередной ложью и клеветой, распространённой этим человеком”, — об этом в социальной сети пишет один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.
По его словам, «Сильная Грузия — Лело» никогда не требовала организации специального рейса для отправки грузинских бойцов в Украину, тем более с целью их участия в ведущихся там боевых действиях.
«Мы категорически требуем, чтобы Папуашвили либо представил доказательства, подтверждающие эту клевету (которых в природе не существует), либо сам опроверг распространённую им информацию и публично извинился за преднамеренную ложь. В целом, ложь и клевета со стороны Папуашвили, превратившегося в пропагандиста режима, не являются ни чем-то новым, ни удивительным. Однако распространение подобной пропагандистской лжи в то время, когда в Конституционном суде рассматривается иск о запрете партий, является попыткой политического давления на суд со стороны высокопоставленного политического должностного лица. Это связано с тем, что „Грузинская мечта“ видит, насколько слабо выглядят эта партия и её представители в ходе текущего судебного разбирательства», — пишет Ираклий Купрадзе.
Напомним, что председатель парламента Шалва Папуашвили написал в социальной сети:
«В 2022 году, спустя всего несколько дней после начала войны в Украине, радикальная оппозиция проводила митинги перед зданием парламента, требуя отправки бойцов в Украину и введения санкций против России. Тогдашний парламентский состав „Лело“ попросил о встрече со мной. Я до сих пор помню, как смотрел на сидевших напротив меня за столом депутатов „Лело“, которые, ссылаясь на выкрики с проспекта Руставели, призывали меня выполнить требования: отправить добровольцев воевать в Украину и ввести санкции против России».
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