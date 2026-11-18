“Заявление спикера «Грузинской мечты» Шалвы Папуашвили о том, что в 2022 году представители партии «Лело» призывали его отправить грузинских добровольцев воевать в Украину, является очередной ложью и клеветой, распространённой этим человеком”, — об этом в социальной сети пишет один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.

По его словам, «Сильная Грузия — Лело» никогда не требовала организации специального рейса для отправки грузинских бойцов в Украину, тем более с целью их участия в ведущихся там боевых действиях.

«Мы категорически требуем, чтобы Папуашвили либо представил доказательства, подтверждающие эту клевету (которых в природе не существует), либо сам опроверг распространённую им информацию и публично извинился за преднамеренную ложь. В целом, ложь и клевета со стороны Папуашвили, превратившегося в пропагандиста режима, не являются ни чем-то новым, ни удивительным. Однако распространение подобной пропагандистской лжи в то время, когда в Конституционном суде рассматривается иск о запрете партий, является попыткой политического давления на суд со стороны высокопоставленного политического должностного лица. Это связано с тем, что „Грузинская мечта“ видит, насколько слабо выглядят эта партия и её представители в ходе текущего судебного разбирательства», — пишет Ираклий Купрадзе.