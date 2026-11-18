Допустимый порог шума транспортных средств увеличен с 80 до 100 децибел
Согласно изменению, вошедшему в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, допустимый порог шума, возникающего при эксплуатации транспортного средства, увеличен с 80 до 100 децибел. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.
В соответствии с регуляцией, в населенных пунктах в ночные часы, с 23:00 до 08:00, уровень шума, создаваемого при движении транспортного средства, не должен превышать 100 децибел.
Мониторинг уровня шума осуществляют уполномоченные подразделения Министерства внутренних дел. В процессе проверки правоохранители используют портативные измерительные приборы, соответствующие международному стандарту ISO 5130:2019.
«Превышение установленной законодательством допустимой нормы шума — 100 децибел влечет за собой штрафование водителя транспортного средства в размере 100 лари и сокращение баллов, присвоенных водительскому удостоверению, на 10 баллов.
В случае повторного совершения того же правонарушения предусмотрен штраф в размере 200 лари и сокращение баллов, присвоенных водительскому удостоверению, на 20 баллов, а третий и каждый последующий случай предусматривает штраф в размере 300 лари и сокращение на 30 баллов.
Сотрудники Министерства внутренних дел в целях обеспечения правопорядка продолжают администрирование дорожного движения и соответствующее правовое реагирование в активном режиме», — отмечается в информации.
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