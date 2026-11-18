Согласно изменению, вошедшему в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, допустимый порог шума, возникающего при эксплуатации транспортного средства, увеличен с 80 до 100 децибел. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

В соответствии с регуляцией, в населенных пунктах в ночные часы, с 23:00 до 08:00, уровень шума, создаваемого при движении транспортного средства, не должен превышать 100 децибел.

Мониторинг уровня шума осуществляют уполномоченные подразделения Министерства внутренних дел. В процессе проверки правоохранители используют портативные измерительные приборы, соответствующие международному стандарту ISO 5130:2019.