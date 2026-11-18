Грузия вступит в Международный институт по унификации частного права UNIDROIT
Грузия планирует вступить в Международный институт по унификации частного права (UNIDROIT). Соответствующую законодательную инициативу подготовило Министерство юстиции.
В частности, на рассмотрение парламента представлен Устав Международного института по унификации частного права (UNIDROIT). В пояснительной записке к документу изложены правовые, практические и финансовые аспекты этого процесса.
UNIDROIT — независимая международная межправительственная организация, целью которой является модернизация, гармонизация и унификация частного и коммерческого права посредством разработки международных правовых инструментов. Организация объединяет 65 государств-членов практически из всех регионов мира. Действующим генеральным секретарем организации является профессор Игнасио Тирадо. Штаб-квартира UNIDROIT расположена в Риме.
Грузия уже сотрудничает с UNIDROIT, хотя пока не является полноправным членом организации. В документе отмечается, что углубление сотрудничества, в том числе вступление Грузии в организацию, будет способствовать активному участию страны в международных правовых процессах, укреплению институционального потенциала в сфере частного права, внедрению передовой международной практики, дальнейшему развитию правовой среды, а также интеграции страны в глобальные экономические и торговые отношения.
После вступления в организацию Грузия должна будет уплачивать ежегодный членский взнос в размере 10 728 евро (по состоянию на 2026 год), а также внести единовременный платеж в оборотный фонд в размере 2 682 евро.
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