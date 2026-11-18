Грузия планирует вступить в Международный институт по унификации частного права (UNIDROIT). Соответствующую законодательную инициативу подготовило Министерство юстиции.

В частности, на рассмотрение парламента представлен Устав Международного института по унификации частного права (UNIDROIT). В пояснительной записке к документу изложены правовые, практические и финансовые аспекты этого процесса.

UNIDROIT — независимая международная межправительственная организация, целью которой является модернизация, гармонизация и унификация частного и коммерческого права посредством разработки международных правовых инструментов. Организация объединяет 65 государств-членов практически из всех регионов мира. Действующим генеральным секретарем организации является профессор Игнасио Тирадо. Штаб-квартира UNIDROIT расположена в Риме.