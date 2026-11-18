“Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии, тогда как для Молдовы и Украины понизила его. Это прямое объяснение того, что лучше — прислушиваться к Брюсселю или нет”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.

По его словам, отсюда следует простой вывод: чем больше Брюссель тебя хвалит, тем больше вероятность, что ты делаешь что-то неправильно по отношению к собственному народу.

«Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии, тогда как для Молдовы и Украины понизила его. Это прямое объяснение того, что лучше — прислушиваться к Брюсселю или нет. То посол ЕС, то представители Еврокомиссии постоянно говорят нам, что Молдова получит больше благ, чем Грузия. В чём выражаются эти блага? Прогноз роста, который и без того составлял около 2%, они понизили ещё больше, поскольку дают неправильные советы и указания и своими рекомендациями наносят ущерб Молдове.