Папуашвили: Чем больше Брюссель нас критикует, тем больше мы поступаем правильно
“Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии, тогда как для Молдовы и Украины понизила его. Это прямое объяснение того, что лучше — прислушиваться к Брюсселю или нет”, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.
По его словам, отсюда следует простой вывод: чем больше Брюссель тебя хвалит, тем больше вероятность, что ты делаешь что-то неправильно по отношению к собственному народу.
«Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии, тогда как для Молдовы и Украины понизила его. Это прямое объяснение того, что лучше — прислушиваться к Брюсселю или нет. То посол ЕС, то представители Еврокомиссии постоянно говорят нам, что Молдова получит больше благ, чем Грузия. В чём выражаются эти блага? Прогноз роста, который и без того составлял около 2%, они понизили ещё больше, поскольку дают неправильные советы и указания и своими рекомендациями наносят ущерб Молдове.
В 2021 году, до начала войны в Украине, один кубометр газа в Молдове стоил 65 тетри, если пересчитать на лари, а в Грузии — 56 тетри. Сегодня газ для потребителей в Молдове стоит 3 лари и 65 тетри, а в Грузии по-прежнему 56 тетри. Цена на газ в Молдове выросла в семь раз именно потому, что там следуют указаниям Брюсселя. Они заботятся не о том, чтобы иметь как можно более дешёвые энергоносители и, соответственно, низкие цены, а о том, чтобы любой ценой получать положительные оценки Брюсселя.
Отсюда следует простой вывод: чем больше Брюссель тебя хвалит, тем больше вероятность, что ты делаешь что-то неправильно по отношению к собственному народу. Для нас это своего рода тест: чем больше Брюссель нас хвалит, тем больше мы должны задаваться вопросом, не делаем ли мы что-то неправильно с точки зрения наших интересов. А чем больше нас критикуют Брюссель и его посол, тем правильнее мы поступаем и тем больше выигрывает наш народ», — заявил Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия опубликовала осенний экономический прогноз на 2026 год (Autumn 2026 Economic Forecast), согласно которому ожидания экономического роста Грузии улучшились. В обновлённом документе прогноз роста экономики страны на 2026 год повышен до 7,3%, что на 1,8 процентного пункта выше показателя, представленного весной.
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