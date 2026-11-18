Пострадавшим в результате повреждения магистрального водопровода компании «Джорджиан Уотер энд Пауэр» (GWP) диаметром 1200 мм на пересечении улиц Мицкевича и Гамрекели в районе Сабуртало будет полностью возмещён ущерб. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.

По его словам, из-за произошедшего движение автотранспорта по улице Гамрекели временно ограничено. При этом местные жители не остались без питьевой воды, поскольку водоснабжение было незамедлительно переключено на альтернативную магистраль.

«Сегодня ранним утром в районе Сабуртало, на пересечении улиц Мицкевича и Гамрекели, произошло аварийное повреждение магистрального водопровода компании GWP диаметром 1200 мм, что создало определённые проблемы для жителей близлежащих домов. Были повреждены автомобили. В связи с произошедшим движение автотранспорта по улице Гамрекели ограничено, что, безусловно, вызвало определённые затруднения и в других частях города. На данном этапе проблем с водоснабжением нет, поскольку жители были переключены на альтернативную магистраль», — заявил Каха Каладзе.