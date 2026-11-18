Стороны обсудили развитие туризма, инфраструктуры и экономики, деловую среду, инвестиции и рынок труда, а также будущие планы мэрии.

Георгий Цинцадзе ознакомил гостью с направлениями развития Батуми как важного города Черноморского региона.

Мэр Батуми Георгий Цинцадзе провёл встречу с временной поверенной в делах США в Грузии Кортни Остриан.

Кортни Остриан отметила значение Батуми и региона Аджария с точки зрения международного транспортного и экономического коридора.

По словам мэра Батуми, сотрудничество между Грузией и Соединёнными Штатами Америки имеет важную историю. Он подчеркнул значимость двустороннего взаимодействия на международной арене и отметил, что Батуми готов продолжать тесное партнёрство с американской стороной.

Особое внимание было уделено возможности установления побратимских отношений между Батуми и городами США, что будет способствовать обмену опытом, углублению экономических и культурных связей.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить контакты в целях развития отношений между городами и реализации совместных инициатив.