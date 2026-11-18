«На воре и шапка горит» — эти слова относятся к госпоже Саломе Самадашвили, поскольку именно она во время моей встречи с представителями партии «Лело» требовала введения санкций против России и отправки добровольцев для участия в боевых действиях на Украине. Об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в социальной сети.

Как отмечает Шалва Папуашвили, переписать историю и стереть сказанные слова невозможно. По его словам, истерика уже не поможет.

«На воре и шапка горит» — это сказано о госпоже Саломе Самадашвили, поскольку именно она во время моей встречи с представителями «Лело», ссылаясь на лозунги участников митинга радикальной оппозиции перед парламентом, требовала выполнения их требований — введения санкций против России и отправки добровольцев для участия в боевых действиях на Украине, которые, кстати, в тот момент уже собрались в Тбилисском аэропорту.