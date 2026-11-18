Папуашвили: «На воре и шапка горит»: это сказано о Саломе Самадашвили
«На воре и шапка горит» — эти слова относятся к госпоже Саломе Самадашвили, поскольку именно она во время моей встречи с представителями партии «Лело» требовала введения санкций против России и отправки добровольцев для участия в боевых действиях на Украине. Об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в социальной сети.
Как отмечает Шалва Папуашвили, переписать историю и стереть сказанные слова невозможно. По его словам, истерика уже не поможет.
«На воре и шапка горит» — это сказано о госпоже Саломе Самадашвили, поскольку именно она во время моей встречи с представителями «Лело», ссылаясь на лозунги участников митинга радикальной оппозиции перед парламентом, требовала выполнения их требований — введения санкций против России и отправки добровольцев для участия в боевых действиях на Украине, которые, кстати, в тот момент уже собрались в Тбилисском аэропорту.
Вы не сможете переписать историю и стереть сказанные слова. Истерика уже не поможет. Тем более что вы требовали того же самого и во время выступления в парламенте 1 марта 2022 года. Напомню, что именно в этот день президент Украины отозвал посла из Грузии и сам назвал две причины такого решения: отказ грузинских властей отправить добровольцев для участия в боевых действиях и ввести санкции против России.
На проходящем в Конституционном суде процессе мы видим отчаянные попытки представителей коллективного «Национального движения» переписать историю и заставить нас забыть, как они отвернулись от собственной страны и, следуя указаниям внешних сил, пытались втянуть нас в новую разрушительную войну. Именно поэтому «Батумский процесс» — это грузинский «Нюрнбергский процесс», — пишет Папуашвили.
Для справки: член партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили написала в социальной сети: «Проправительственные СМИ раскручивают моё выступление 2022 года, в котором я требую политической поддержки Украины. Папуашвили сам признал, что солгал: разговора об отправке бойцов не было».
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